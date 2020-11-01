Действующий президент Молдовы Игорь Додон, баллотирующийся на второй срок, сегодня провел брифинг для прессы.
На сегодняшнем брифинге для прессы Игорь Додон призвал Майю Санду прекратить делить граждан РМ по национальностям и называть сепаратистами тех, кто живёт в Приднестровье или в Гагаузии. Додон предупреждает: подобные заявления могут довести ситуацию до конфликта, аналогичного тому, что был в начале 90-х годов, передает aif.md.
– Тогда тоже были «нацики», которые делали такие заявления. К чему это привело, напомнить вам? Вы опять хотите дестабилизации в РМ? – отметил он. Додон добавил, что в качестве Президента РМ он сможет и дальше обеспечивать этнический мир и спокойствие, а также дальнейший конструктивный диалог и с Приднестровьем, и с Гагаузией.
Додон призвал возбудить уголовные дела в отношении тех, кто препятствовал голосованию жителей Приднестровья
Глава молдавского государства считает, что это очень опасный прецедент.
– Представьте себе, что приезжают люди, которые не согласны с тем, как голосуют жители одного села из центральной зоны Молдовы, и блокируют их избирательные участки. Что это будет? Надо возбуждать уголовные дела – так же, как 10-15 лет назад, когда блокировали наши участки или выход на наши участки так называемые органы Приднестровья. Тогда прокуратура открыла уголовные дела. Почему сейчас не делается это, ведь это тоже препятствование? – отметил он.
Напомним, в день выборов некоторые граждане, включая депутата ПДС Игоря Гросу, блокировали доступ жителей Приднестровья на избирательные участки.
В рамках брифинга для прессы Игорь Додон ответил на один из более часто задаваемых в последнее время гражданами вопросов.
– Уважаемые экономические агенты, граждане, родители, дети, обещаю, что в качестве президента не допущу возврата карантина и экономических ограничений. Мы справимся с этой ситуацией. В то же время я твёрдо уверен, что Майя Санду возьмёт пример с государств ЕС и “закроет” страну, экономических агентов, школы, детские сады на время пандемии. Я не шучу, – сказал он.
В каждом селе должны быть школа и детский сад, уверен Игорь Додон. Он намерен продолжать поддерживать учебные заведения и во второй срок президентства. В то же время независимый кандидат не сомневается в том, что, в случаев прихода к власти, Майя Санду продолжит начатую на посту министра образования ликвидацию школ.
– Кто закрыл школы в более чем 180 сёлах? Майя Санду. Закрыть школу – значит ликвидировать село. В этом году мы направили более 300 миллионов леев, чтобы не допустить закрытия школ по формуле, введённой Санду. Что произойдет в случае прихода к власти Майи Санду? Уверен, что закрытие школ продолжится. Я же вам обещаю, что мы изменим формулу финансирования учебных заведений, чтобы они продолжили функционировать, – заверил он.
Игорь Додон выступает за сохранение государственности Республики Молдова и не позволит “сдать” страну кому-либо.
“Да, у нас есть братья, но каждый должен быть хозяином у себя дома”, – заявил он на брифинге для прессы. В то же время Додон считает неправильным, чтобы первое лицо в государстве было гражданином еще какой-либо страны – как, например, Майя Санду.
– Государственность РМ для меня приоритет, а мой контркандидат заявляла, что, если был бы референдум по этому вопросу, она проголосовала бы за “унирю”, за ликвидацию государственности РМ. А теперь она хочет быть президентом Молдовы. Для чего, чтобы ликвидировать ее? – отметил он на сегодняшнем брифинге.
Традиции и вера чрезвычайно важны для нашего государства, уверен Игорь Додон. Он выступает в поддержку традиционных семей и, в отличие от Майи Санду, “никогда не станет принимать участие в гей-парадах и маршах в поддержку лесбиянок”. Об этом Додон заявил на сегодняшнем брифинге.
– Моя позиция остаётся твёрдой: я этого не позволю! Другие же открыто говорят, что разрешат чуждые нам ценности. Поэтому хорошо подумайте, уважаемые родители, что будет в школьной программе с таким президентом! – сказал он. Стоит отметить, что в 2018 году Майя Санду приняла участие в марше в защиту лесбиянок, а ранее неоднократно заявляла о том, что, став президентом, будет разрешать проведение гей-парадов.
Игорь Додон считает себя потомком победителей и уверен в том, что 9 мая было, есть и будет Днём Победы в нашей стране, а 24 августа – День освобождения Молдовы от фашизма. Однако Майя Санду и её команда с этим не согласны.
– 9 мая она не считает Днём Победы, а 23 августа объявляет Днём траура по жертвам тоталитарного режима. Зачем разделять? Она говорила, что не позволит, если не дай Бог станет президентом, участвовать нашим солдатам в Марше Победы на Красной площади в Москве. Нужны нам такие лидеры? Нужны ли нам такие руководители, уважаемые граждане Республики Молдова? – отметил он.
Русский язык в Республике Молдова всегда был языком межнационального общения, отметил на брифинге для прессы Игорь Додон. “Очень цинично смотреть, как Майя Санду, которая убрала из школьной программы русский язык, начала сейчас говорить на русском и выпускать газеты и листовки на русском языке”, – сказал он.
– Она вдруг вспомнила, что в Молдове треть населения – русскоязычные. А где вы были до сих пор, когда запрещали русский язык, уничтожали русские группы в школах и университетах, в сёлах? Сейчас вам нужен голос русскоязычных, и вы о них вспомнили? Это цинично, подло. Уверен, большинство граждан РМ понимают кто есть кто. И до моего мандата президента, и в течение этого времени я всегда поддерживал граждан всех национальностей. Я выступал и на молдавском, и на русском языках на всех трибунах, даже с трибуны ООН или Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Даже новогодние поздравления я передавал на молдавском и на русском языках, а не вспомнил о русском языке сейчас, на выборах, чтобы кого-то охмурить, – подчеркнул Додон.
Игорь Додон и правительство Иона Кику остановили ликвидацию районных больниц и начали процесс удвоения зарплат врачам. В то же время Майя Санду, будучи премьер-министром, не только палец о палец не ударила для того, чтобы улучшить условия работы медиков и в целом повысить качество этой системы, а наоборот создавала для этого препятствия. Об этом Додон заявил на брифинге для прессы.
– Простой вопрос: а что сделала Майя Санду для врачей? Что сделало её правительство, чтобы подготовить страну к пандемии и к трудной ситуации, кроме продолжения оптимизации больниц и многочисленных аукционов, что привело к отсутствию лекарств в пандемию? Она и её “правительство Гарварда” сделали это в прошлом году. Граждане должны знать об этом, – сказал он.
Несмотря на вызванную пандемией и засухой кризисную ситуацию, руководство страны не только обеспечило своевременную выплату пенсий и зарплат, но и нашло средства для оказания дополнительной поддержки сотням тысяч пожилых людей, медицинской и образовательной сферам, заявил Игорь Додон на брифинге для прессы.
– Нам удалось реализовать проекты, которые Майя Санду заблокировала, будучи в коалиции, хотя она обязалась это сделать. Но мы смогли – без Гарварда и без популизма. Уважаемые граждане, я обещаю, что мы и дальше будем индексировать пенсии дважды в год, будем выделять единовременную помощь в октябре и январе. Ещё один важный вопрос – пенсионный возраст, который повысили до того, как я вступил на пост президента. Это сделали те правительства, которые когда-то были вместе с Майей Санду. Я беру на себя обязательство вернуться к этому вопросу и понизить пенсионный возраст. У Майи Санду по этому поводу голова не болит. Я же обеспечу достижение этой цели, – пообещал он.
В отличие от Майи Санду, Игорь Додон выступает категорически против ликвидации районов страны и создания “уездов”, а также против закрытия мелких примарий. Об этом он заявил на брифинге для прессы.
Додон: Санду уничтожит местного производителя, а российский рынок снова рискует оказаться заблокированным
Майя Санду предлагает стоять с протянутой рукой и просить у европейцев и Запада очередную «дозу» кредитов. Игорь Додон же намерен развивать экономику, строить индустриальные парки, поддерживать местных производителей, а не открывать наши рынки для внешних концернов, которые уничтожат молдавских аграриев. Об этом он сам заявил этим утром на брифинге для прессы, призвав экономических агентов хорошо подумать, кого они поддержат во втором туре.
– Санду «заморозила» в августе прошлого года ремонт дорог, ссылаясь на кризис. Мы же в этом году не только не остановили работы, но и напротив пересмотрели бюджет в сторону увеличения инвестиций в экономику. Сравнивайте.
Нам удалось разблокировать рынки и на Западе, и на Востоке, и это хорошо для молдавских экономических агентов. А что делает Санду? Называет Россию агрессором, врагом РМ. Это значит, что Майя Санду в качестве президента заблокирует экспорт? Как она будет общаться с теми, кого называет агрессором, тираном и т.д.? Уважаемые аграрии, те, кто в прошлом году экспортировал 240 тысяч тонн яблок в РФ – ничего не замёрзло в полях, как при правительстве Санду – что вы будете делать с президентом, который называет Россию агрессором? Пусть яблоки опять лежат на полях?
В этом году была большая засуха. Вам было тяжёло. Но мы существенно увеличили фонд помощи аграриям, нашли 300 млн леев для зерновых первой группы. Сравните, что сделала Санду в прошлом году, когда нужно было выделить 20 млн леев на устранений последствий града на севере страны? Аграрии не получили ни бана. А мы нашли 300 млн леев и помогли аграриям. Обещаю после 15 ноября помочь и для второй группы зерновых. При Майе Санду в качестве президента будут нестабильность и хаос, вы ничего не получите, – отметил он.
Игорь Додон готов обсудить все озвученные им сегодня тезисы и не только на предвыборных дебатах с Майей Санду. Об этом он заявил сегодня на брифинге.
– Попрошу представителей своего предвыборного штата связаться с представителями моего оппонента и договориться о дебатах на нейтральных платформах, чтобы мы могли высказать свои точки зрения. У нас есть о чём поговорить, готовьтесь, – сказал он.