Dnestr.TV

 
0

Преступник с мачете пытался напасть на прохожих в Париже

Преступник с мачете пытался напасть на прохожих в Париже

Полиция оцепила несколько улиц в Париже после сообщений о преступнике с мачете.

По предварительной информации, вооружённый мужчина попытался напасть на прохожих, а после забаррикадировался в одном из зданий. О пострадавших не сообщается, передает life.ru

По словам очевидцев, он не успел никому причинить вреда: люди позвали на помощь и спугнули злоумышленника.

Накануне вечером прокатилась волна террористических атак по столице Австрии. Нападения были совершены сразу в шести местах. По уточнённым данным, погибло четыре человека, минимум 15 ранены. Глава МВД Австрии заявил на пресс-конференции, что как минимум один террорист продолжает скрываться, ещё один ликвидирован.

  • Сегодня, 15:32
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Одесской области нашли самодельную "подводную лодку ...
  • За нарушение обязательств по виньетке введены админсанк ...
  • С 1 октября установлены новые величины минимального раз ...
  • Молдова перед выбором. Где будут голосовать жители Прид ...
  • Днестровск официально утратил статус «города»
  • Молдова перед выбором
  • Группа DoReDoS посвятила Молдове песню (ВИДЕО)
  • В Приднестровье появится единая платёжная система «Клев ...
  • Президентом ПМР инициированы дополнительные карантинные ...
  • Молдова перед выбором. Что важно знать жителям Приднест ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Одесской области нашли самодельную "подводную лодку ...
  • За нарушение обязательств по виньетке введены админсанк ...
  • С 1 октября установлены новые величины минимального раз ...
  • Молдова перед выбором. Где будут голосовать жители Прид ...
  • Днестровск официально утратил статус «города»
  • Молдова перед выбором
  • Группа DoReDoS посвятила Молдове песню (ВИДЕО)
  • В Приднестровье появится единая платёжная система «Клев ...
  • Президентом ПМР инициированы дополнительные карантинные ...
  • Молдова перед выбором. Что важно знать жителям Приднест ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна