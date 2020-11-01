Полиция оцепила несколько улиц в Париже после сообщений о преступнике с мачете.
По предварительной информации, вооружённый мужчина попытался напасть на прохожих, а после забаррикадировался в одном из зданий. О пострадавших не сообщается, передает life.ru
По словам очевидцев, он не успел никому причинить вреда: люди позвали на помощь и спугнули злоумышленника.
Накануне вечером прокатилась волна террористических атак по столице Австрии. Нападения были совершены сразу в шести местах. По уточнённым данным, погибло четыре человека, минимум 15 ранены. Глава МВД Австрии заявил на пресс-конференции, что как минимум один террорист продолжает скрываться, ещё один ликвидирован.