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Майя Санду: "Я – за хорошие отношения с Украиной"

Майя Санду: "Я – за хорошие отношения с Украиной"

В Молдове, где состоялся первый тур выборов президента, обработали 100% протоколов избирательных комиссий. На первом месте оказалась кандидат Майя Санду, которую считают представителем проевропейских сил.

За ней идет действующий президент Игорь Додон, которого называют пророссийским кандидатом. Разница между вышедшими во второй тур – всего несколько процентов.

Журналисты "Сегодня" взяли у лидера гонки эксклюзивный комментарий. Майя Санду заявила, что в случае победы во втором туре будет налаживать отношения с Украиной.

"Нынешний президент не получал приглашений ни из Киева, ни из Бухареста. Это говорит о том, что его не уважают. Это плохо для страны, нам нужны хорошие отношения с соседями. И я обязательно буду способствовать тому, чтобы у нас были хорошие отношения", – заявила в эксклюзивном интервью "Сегодня" кандидат в президенты Молдовы Майя Санду.

segodnya.ua
  • Сегодня, 15:39
  • DTV
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