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Северная Корея заминировала границу с Китаем ради борьбы с коронавирусом

Северная Корея заминировала границу с Китаем ради борьбы с коронавирусом

Северная Корея приняла крайние меры ради борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает агентство «Ёнхап».

Разведка Южной Кореи утверждает, что ее соседи заминировали границу с Китаем. Отмечается, что у Пхеньяна нет технических или физических средств для борьбы с распространением COVID-19, что может привести к катастрофическим последствиям. Если вирус распространится по стране, могут погибнуть как минимум 500 тысяч человек, передает lenta.ru.

Помимо этого, власти КНДР перестали принимать поставки из других стран, в том числе от Южной Кореи, из-за страха «завезти» коронавирус. Должностные лица, которые допустили ввоз товаров через границу в августе, были наказаны. Пхеньян также обещал наказать тех чиновников, кто не сможет справиться с распространением COVID-19 — им грозит смертная казнь.

26 июля власти Северной Кореи сообщили о первом случае подозрения на коронавирус в стране: человек, у которого заподозрили инфекцию, незаконно прибыл в страну со стороны Южной Кореи и находился в городе Кэсон. Пациента поместили на жесткий карантин.
lenta.ru
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