МВД Австрии считает приоритетной версию, что теракт в центре Вены устроил преступник-одиночка. Следственные действия ещё продолжаются, в первую очередь проверяются все связи ликвидированного террориста.
Об этом на пресс-конференции в Вене сообщил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер, передает life.ru "После обыска квартиры преступника было также проведено 18 обысков, связанных с ближайшим окружением преступника, в Вене и Нижней Австрии. 14 человек из окружения преступника были временно задержаны" — сказал глава ведомства.
Также Карл Нехаммер озвучил обновлённые данные по жертвам атаки и пострадавшим — четыре человека убиты, 22 получили ранения.
Ранее по столице Австрии прокатилась волна террористических атак. Нападения были совершены сразу в шести местах. Одного нападавшего полиция ликвидировала, поиски возможных сообщников мужчины продолжатся.