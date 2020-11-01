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МВД Австрии раскрыло новые подробности о теракте в Вене

МВД Австрии раскрыло новые подробности о теракте в Вене

МВД Австрии считает приоритетной версию, что теракт в центре Вены устроил преступник-одиночка. Следственные действия ещё продолжаются, в первую очередь проверяются все связи ликвидированного террориста.

Об этом на пресс-конференции в Вене сообщил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер, передает life.ru
"После обыска квартиры преступника было также проведено 18 обысков, связанных с ближайшим окружением преступника, в Вене и Нижней Австрии. 14 человек из окружения преступника были временно задержаны" — сказал глава ведомства.

Также Карл Нехаммер озвучил обновлённые данные по жертвам атаки и пострадавшим — четыре человека убиты, 22 получили ранения.

Ранее по столице Австрии прокатилась волна террористических атак. Нападения были совершены сразу в шести местах. Одного нападавшего полиция ликвидировала, поиски возможных сообщников мужчины продолжатся.

life.ru
  • Сегодня, 07:39
  • DTV
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