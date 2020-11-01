Евгению Крикуненко 22 года. Позади срочная служба в армии, несколько лет учёбы в ПГУ на факультете физкультуры и спорта. Он – футболист, хотел стать тренером. Не сложилось. Принял решение поступить на службу в милицию.
Своё «боевое крещение» Евгений Крикуненко принял во время стажировки в батальоне патрульно-постовой службы. Всё произошло около половины двенадцатого ночи 23 октября. Пеший патруль батальона ППС УВД г. Тирасполь передвигался по маршруту через сквер имени де Волана. В это время оперативный дежурный дал указание срочно выдвинуться к мосту через Днестр, где находилась девушка, пытавшаяся прыгнуть в воду, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
krikunenko 2Первым из патрульной группы к мосту прибежал Евгений, но там уже никого не было. Стажёр обнаружил несовершеннолетнюю по крикам о помощи. Она висела над рекой за перилами моста, держась одной рукой за нижнюю планку ограждения.
Парень, не раздумывая, бросился спасать человека. Рискуя собой, перегнулся через перила, на руках поднял девушку до парапета, предотвратив её падение в воду с опасной высоты. Его напарник помог перетащить несовершеннолетнюю через перила на мост.
Выяснилось, что потерпевшей 17 лет, она жительница с. Кицканы. В феврале нынешнего года стала мамой. В Тирасполе вместе с друзьями отдыхала на теплоходе, где, по её словам, в компании выпивала спиртное. Сейчас милиция выясняет все обстоятельства происшествия и устанавливает круг лиц, в котором находилась молодая женщина.
После такого «крещения» Евгений говорит, что с выбранного пути не свернёт. По окончании стажировки, второго ноября 2020 года, Евгению Крикуненко было присвоено первое специальное звание младшего сержанта милиции. mvdpmr.org