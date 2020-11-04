Действующий американский президент Дональд Трамп проигрывает по числу голосов выборщиков своему оппоненту Джо Байдену.
По данным New York Times, на 05:10 мск демократ впереди со счётом 119:94. Всего для победы необходимо 270 голосов, передает life.ru
Если же считать голоса избирателей, то у Трампа 50,1% против 48,5% у Байдена.
Согласно прогнозам СМИ Трамп победил в Алабаме, Арканзасе, Западной Вирджинии, Индиане, Кентукки, Миссисипи, Миссури, Теннесси и Южной Каролине. Байден взял верх в Вермонте, Вирджинии, Делавэре, Иллинойсе, Коннектикуте, Массачусетсе, Мэриленде, Нью-Джерси, Род-Айленде и округе Колумбия.
Глава Белого дома также лидирует в ключевых для определения победителя штатах: Джорджии, Флориде и Оклахоме. В Техасе ситуация пока не определённая, а вот в Огайо впереди демократ.
Опубликованы предварительные результаты президентских выборов в США
Исход президентских выборов в США свелся к полудюжине штатов, свидетельствуют предварительные результаты.
Президент Дональд Трамп лидирует в Пенсильвании (20 выборщиков), Джорджии и Мичигане (по 16 выборщиков), Северной Каролине (15) и Висконсине (10). Демократ Джо Байден лидирует в Неваде (6 выборщиков). Также Трамп лидирует на Аляске (3 выборщика), передает ria.ru
Всего у Байдена, по оценке Fox News, 238 выборщиков, у Трампа 213, и оба они сохраняют реальные шансы на избрание.