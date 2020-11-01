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День народного единства в условиях карантинных ограничений

День народного единства в условиях карантинных ограничений

Приднестровцы вместе с россиянами отмечают сегодня День народного единства. Массовых мероприятий, подобных тем, что организовывались в республике 4 ноября в минувшие годы, по объективным причинам, связанным с обеспечением безопасности граждан в период пандемии коронавируса, в 2020-м решено не проводить. Но дата эта не осталась без внимания. Руководство страны отдало сегодня дань памяти предкам, объединявшим и оберегавшим свободу народов, проживающих на землях вдоль Днестра. Ее почтили минутой молчания. Президент возложил венок к Вечному огню, цветы к могилам защитников, монументам, расположенным на столичном Мемориале славы. Россыпь гвоздик легла и к подножиям памятников Екатерине Великой и генералиссимусу Суворову. Участие в торжественном мероприятии приняли также представители Правительства ПМР и Верховного Совета, ряда министерств и ведомств, тираспольской администрации, духовенства и Союза русских общин Приднестровья, сообщает пресс-служба главы государства.

По завершении церемонии возложения цветов Президент ПМР Вадим Красносельский отметил, что в существующих коронавирусных обстоятельствах понятие всенародного единства наполнено особым смыслом. Не только приднестровское общество, но и весь мир должен консолидироваться, сплотиться во имя достижения общей цели – обеспечения безопасности граждан, сохранения жизни и здоровья каждого человека, уверен Глава приднестровского государства.
president.gospmr.org
  • Сегодня, 13:40
  • DTV
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