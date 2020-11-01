На территории Приднестровской Молдавской Республики демографическая ситуация на протяжении многих лет оставляет желать лучшего. К сожалению, отрицательная динамика сохраняется и в текущем году, хотя она заметно замедлилась за счет внешней миграции – количество прибывших на территорию ПМР превышает число убывших людей. Однако остается актуальной проблема с развитием процессов естественного движения населения. Согласно официальным данным, представленным Государственной службой статистики ПМР, по итогам первых девяти месяцев 2020 года людей в Приднестровье умирает значительно больше, чем рождается, передает newspmr.com.
Естественная убыль населения
Разность между умершими и родившимся (естественная убыль населения) в Приднестровье за январь-сентябрь составила 2 405 человек. В 2019 году естественная убыль населения за этот же период составляла 2 394 человека. Тем самым, численно естественная убыль населения за год увеличилась на 0,46%.
За отчетный период в республике родилось 2 606 человек, а умерло – 5 011 человек. Таким образом, в Приднестровской Молдавской Республике на одного новорожденного приходится приблизительно два умерших, и данное соотношение сохраняется достаточно продолжительное время. В отчетном периоде 2019 года родилось 2 753 человека, а умерло – 5 158 человек.
Если сравнивать показатели за два года, в республике количество новорожденных уменьшилось на 5,3%, а умерших – на 2,8%. То есть, естественное сокращение населения ПМР (без миграционной составляющей) – это значительное снижение рождаемости и столь же неблагополучная динамика со смертностью. Усугубляется демографическая динамика тем, что она является хронической на протяжении очень продолжительного промежутка времени.
К основной причине снижения рождаемости демографы обычно причисляют социально-экономические трудности, а высокой смертности – плохую экологию, низкий уровень медицины и недостаточную социальную защищенность. Все это, к сожалению, в полной мере соответствует действительности для Приднестровья.
За первые три квартала 2020 года общее число родившихся по республике составило 2 606 человек, из них: в городской местности – 2 000 чел., в сельской местности – 606 чел. Почти 37% новорожденных представляют Тирасполь – 952 чел. Следом расположились: Бендеры – 498 чел., Слободзейский район – 391 чел., Рыбницкий район – 333 чел., Дубоссарский район – 199 чел., Григориопольский район – 197 чел., Каменский район – 93 чел. и г. Днестровск – 43 человека.
Общее число умерших за этот же период текущего года по республике составило 5 011 человек, из них: в городской местности – 3 366 чел., в сельской местности – 1 645 чел. Четверть погребенных приходится на Тирасполь – 1 269 чел. Далее в печальном списке следуют: Бендеры – 984 чел., Слободзейский район – 906 чел., Рыбницкий район – 695 чел., Григориопольский район – 428 чел., Дубоссарский район – 367 чел., Каменский район – 268 чел. и Днестровск – 94 чел.
Наиболее частыми в структуре смертности являются: ишемическая болезнь сердца, новообразования, сосудистые поражения мозга, болезни органов пищеварения, отравления, травмы и убийства. За январь-сентябрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличилось число смертей от болезней органов пищеварения на 4,7%, в то же время снизилась смертность от отравлений, травм и убийств на 16,0%, от новообразований – на 5,6%, от ишемической болезни сердца – на 4,2%, от сосудистых поражений мозга – на 1,8%.
Младенческая смертность детей в возрасте до одного года за отчетный период составила 17 человек, что на 70,0% больше, чем за январь-сентябрь 2019 года. Основными причинами в структуре младенческой смертности являются: состояния, возникшие в перинатальном периоде – 5 случаев; несчастные случаи, отравления, травмы – 4 случая; врожденные аномалии – 3 случая.
Миграционный прирост населения Приднестровья
На фоне неблагополучной ситуации с естественной убылью населения, в Приднестровье наблюдается положительная динамика в миграционном движении. За период январь-сентябрь 2020 года в республике наблюдается миграционный прирост населения – превышение количества прибывших в Приднестровье над числом убывших из ПМР граждан.
Миграционный прирост населения Приднестровья за счет внешней миграции в отчетном периоде составил 2 841 человек. За обозначенный период текущего года выехало за пределы Приднестровья 2 163 человека, а прибыло на территорию ПМР – 5 004 человека. Наибольшее число прибывших зафиксировано в Тирасполе, Слободзейском районе и Бендерах. Выехавших за пределы Приднестровья больше всего зафиксировано в Бендерах, Слободзейском районе и Тирасполе.
Браки и разводы
За январь-сентябрь 2020 года в органах ЗАГСа было зарегистрировано – 2 309 бракоразводных процесса. Из них, количество браков составило 1 315 единиц и число разводов – 994 единицы. По сравнению с январем-сентябрем 2019 года количество браков уменьшилось на 26,7%, а число разводов также уменьшилось – на 13,4%.
Столь заметное отличие показателей за два последних года в отчетный период объясняется объявленным в республике режимом ЧП в связи с коронавирусной пандемией и закрытием отделений ЗАГСа на период карантинных ограничений.