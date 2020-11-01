Акция под таким названием будет проходить в течение ноября по всей республике. Сотрудники ГАИ ведут работу по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Они разъясняют, зачем нужно носить так называемые маячки безопасности, то есть световозвращающие элементы.
Эти изделия изготовлены из специальных материалов, обладающих способностью возвращать луч света обратно к источнику. Распределённые на головных уборах и верхней одежде – спине, груди, рукавах, штанинах, – они обеспечивают видимость пешехода даже в неблагоприятных условиях, например, в темноте, тумане, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Стражи дорожного порядка подсчитали, что в прошлом году в нашей республике было совершено 141 дорожно-транспортное происшествие. Наезды на пешеходов произошли в 56 случаях. Четыре человека погибли, 53 – получили ранения.
Пешеход – наиболее уязвимый участник дорожного движения, особенно в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости, когда он «сливается» с дорогой и становится практически незаметным. Включив ближний свет фар, водитель движущегося авто способен увидеть человека только с 25–40 метров. Пешехода, использующего световозвращающий элемент, водитель различит со 150–200 метров. Это безопасное расстояние позволит избежать наезда и предотвратить трагедию на дороге.
Согласно статистике этого года, каждое третье дорожно-транспортное происшествие связано с наездом на пешеходов. Госавтоинспекторы советуют родителям приобрести маячки безопасности, уберечь детей от беды! Пусть маленькие пешеходы будут более заметными на дороге и вблизи неё. И самим взрослым необходимо постоянно носить световозвращающие элементы, показывая пример подрастающему поколению.