В ходе рабочей дискуссии в рамках заседания Оперштаба Президент отметил, что, несмотря на все усилия, показатели заболеваемости коронавирусом по объективным причинам растут. Даже если жизнедеятельность общества будет временно приостановлена, эта мера позволит лишь на непродолжительный период сдержать натиск пандемии, сообщается на сайте Президента. Выход из локдауна снова активизирует распространение вируса среди населения. Поэтому в Приднестровье идут по пути всеобъемлющего охвата инфицированных граждан качественным лечением в условиях изоляции в специализированных медучреждениях, сеть которых растет, подчеркнул Вадим Красносельский. Что касается ограничительных мер, то они принимаются точечно. Продление школьных каникул и перевод образовательных учреждений среднего и высшего звена на дистанционную форму обучения призваны погасить вспышку заболеваемости среди молодежи. Двухнедельное отсутствие контактов среди школьников и студентов позволит вылечить уже заболевших учащихся и преподавателей и тем самым уменьшить распространение болезни. При этом важно параллельно ограничить на время общение детей и по другим направлениям. В этой связи приостановлена деятельность учреждений дополнительного образования.Проведение занятий в кружках и секциях под запретом до иного решения Оперштаба. Пока предполагается, что ограничение продлится до конца школьных каникул. Речь идет об онлайн-занятиях. Общение педагогов с детьми в дистанционном режиме приветствуется. Говоря об исполнительской дисциплине в сфере просвещения, Вадим Красносельский подчеркнул недопустимость самовольных решений учителей или администраций о проведении любого рода встреч, уроков, лекций на площадках учебных заведений, напомнив об ответственности за неисполнение решений Оперштаба и соответствующих госорганов.
Президент спрашивал о подвижках в обеспечении школ оборудованием, необходимым для полноценной организации учебного процесса в новых формах, основанных на общении ученика и учителя на расстоянии, без личного контакта. На завершающей стадии находится первый этап решения поставленной задачи. По словам зампреда правительства Сергея Оболоника, в первую очередь компьютерами и высокоскоростным Интернетом обеспечивают 71 из двух сотен школ. Это образовательные учреждения с большим количеством учеников. На этих объектах проведены подготовительные работы по линии ЕРЭС и СЗАО «Интерднестрком». В 45 школах оптические каналы связи проложены, сеть протестирована. С обеспечением оптоволокном остальных учебных заведений пришлось повременить из-за недостатка в необходимом количестве коммутаторов. Но эта проблема решена. Коммутационное оборудование прибыло в республику. На его установку уйдет несколько дней. Что касается приобретения компьютеров (это моноблоки Lenovo): произведена закупка 1934 единиц. Их распределят следующим образом: Тирасполь – 715, Днестровск – 57, Бендеры – 353, Слободзея – 267, Григориополь – 117, Рыбница – 237, Дубоссары – 106, Каменка – 45, учреждения, подведомственные Министерству по социальной защите и труду, – 12, Минобороны – 14, МВД – 11 компьютеров. Первая партия должна прибыть 7-8 ноября, вторую половину заказа ждут в республике в конце текущего месяца. Таким образом, начальный этап проекта (обеспечение техникой 71 школы) должен быть реализован до конца каникулярного периода, затем приступят к оснащению остальных общеобразовательных учебных заведений.
Президент отметил, что пандемия, несмотря на все трудности, в том числе финансовые, которые создала, подвигла к оперативному решению вопросов, давно требующих внимания. Обеспечение школ современной компьютерной техникой – один из них.
Глава государства спрашивал об исполнении государством социальных обязательств в рамках бюджета текущего года. По словам Председателя Правительства ПМР, зарплаты, пенсии и пособия выплачиваются своевременно и в полном объеме. По социально защищенным статьям бюджет-2020 сбалансирован. До конца года обеспечены доходами и государственные программы развития. Александр Мартынов сообщил о работе на системной основе Координационного совета при правительстве, члены которого оперативно реагируют на любые изменения в экономической ситуации, принимая необходимые корректировочные меры.
Президент заслушал обязательные для заседания Оперштаба доклады главврачей учреждений сферы здравоохранения. Собеседники обсудили рабочие вопросы. Даны текущие поручения. Спрашивал Вадим Красносельский и об инициированной им работе по повышению квалификации сотрудников коронавирусных госпиталей. Первые онлайн-лекции уже проведены. Отмечено, что врачи проявили интерес к занятиям, не только выслушав лектора, но и активно включившись в диалог в ходе видеоконференции. На будущей неделе состоится прием зачетов у слушателей курса. Участники заседания сошлись во мнении, что такого рода обучение, обмен знаниями и опытом должны носить системный характер. president.gospmr.org