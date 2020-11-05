Dnestr.TV

 
0

Денежная помощь от России поступила на счета Минфина Молдовы

Денежная помощь от России поступила на счета Минфина Молдовы

Денежная помощь со стороны Российской Федерации пойдет на поддержку местных сельхозпроизводителей, которые пострадали от засухи в этом году.

Безвозмездная помощь в размере 275 миллионов российских рублей (59,7 миллиона леев) от Минфина РФ поступила на счет министерства финансов Молдовы. Об этом сообщили в ведомстве в четверг, передает sputnik.md.

"Данные денежные средства будут направлены на срочную поддержу агропроизводителей в Молдове, которые пострадали в 2020 году из-за засухи", - отметили в молдавском Минфине.

В министерстве уточнили, что соглашение между министерствами обеих стран о предоставлении этой финансовой помощи правительству Молдовы не влечет за собой финансовых обязательств со стороны республики.

sputnik.md
  • Сегодня, 13:51
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Одесской области нашли самодельную "подводную лодку ...
  • За нарушение обязательств по виньетке введены админсанк ...
  • С 1 октября установлены новые величины минимального раз ...
  • Молдова перед выбором. Где будут голосовать жители Прид ...
  • Днестровск официально утратил статус «города»
  • Президентом ПМР инициированы дополнительные карантинные ...
  • Молдова перед выбором
  • Группа DoReDoS посвятила Молдове песню (ВИДЕО)
  • В Приднестровье появится единая платёжная система «Клев ...
  • С 1 января 2021 года меняется условие освобождения от у ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Одесской области нашли самодельную "подводную лодку ...
  • За нарушение обязательств по виньетке введены админсанк ...
  • С 1 октября установлены новые величины минимального раз ...
  • Молдова перед выбором. Где будут голосовать жители Прид ...
  • Днестровск официально утратил статус «города»
  • Президентом ПМР инициированы дополнительные карантинные ...
  • Молдова перед выбором
  • Группа DoReDoS посвятила Молдове песню (ВИДЕО)
  • В Приднестровье появится единая платёжная система «Клев ...
  • С 1 января 2021 года меняется условие освобождения от у ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна