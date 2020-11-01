Авторы документа напомнили, что, согласно конституции, экс-президент может быть лишен неприкосновенности только на основании выдвинутого Госдумой обвинения в государственной измене или совершении тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного суда.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в четверг внесут в нижнюю палату законопроект, который приводит порядок лишения неприкосновенности экс-главы государства в соответствие с конституцией, передает ТАСС. Текст законопроекта есть в распоряжении информационного агенства.
В пояснительной записке авторы напоминают, что, согласно конституции, президент может быть "отрешен от должности, а экс-президент лишен неприкосновенности Советом Федерации только на основании выдвинутого Государственной думой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного суда" и Конституционного суда РФ о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения. Законопроект приводит действующие нормы в соответствие с положениями основного закона.
Согласно нормам, установленным в действующей редакции закона, экс-президент может быть лишен неприкосновенности в случае возбуждения уголовного дела по факту совершения им тяжкого преступления в период исполнения президентских полномочий. Процедуру инициирует председатель Следственного комитета РФ путем направления соответствующего представления в Госдуму, которая дает согласие на лишение неприкосновенности бывшего главы государства.
Принятое постановление направляется в Совет Федерации, который в течение трех месяцев должен рассмотреть вопрос о лишении экс-президента неприкосновенности. Если Госдума или СФ откажутся давать согласие, то уголовное дело прекращается.
Новый порядок
В соответствии с поправками, которые предлагается внести, для лишения неприкосновенности экс-президента Госдума должна выдвинуть обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления. Они должны быть подтверждены заключением Верховного суда и Конституционного суда о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения. На основании этих обвинений Совет Федерации может принять решение о снятии неприкосновенности с экс-президента.
Решение Госдумы о выдвижении обвинения и решение СФ о лишении неприкосновенности экс-президента должны быть приняты двумя третями голосов от общего числа сенаторов РФ и депутатов по инициативе не менее одной трети членов нижней палаты и при наличии заключения специальной комиссии, образованной Госдумой. После выдвижения Думой обвинений против бывшего главы государства СФ должен будет в течение трех месяцев принять решение о лишении его неприкосновенности. Если этого не будет сделано, то обвинения считаются отклоненными.
"В рассмотрении вопроса на заседании соответствующей палаты Федерального собрания Российской Федерации вправе участвовать президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий, в отношении которого выдвинуто обвинение", - говорится в законопроекте.
Также законопроектом уточняется, что экс-президент не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру. На данный момент такое ограничение касается только деяний, совершенных в период пребывания на посту президента или производства по делам, связанным с исполнением им полномочий главы государства.
Противоречие с конституцией
Как отметил Клишас, требуемые в соответствии с конституционными поправками изменения о порядке вынесения указанного заключения КС РФ уже предусмотрены новой редакцией федерального конституционного закона о Конституционном суде, который ранее был одобрен обеими палатами парламента и в настоящий момент находится на подписании у президента.
При этом сенатор пояснил, что в действующей редакции закона о гарантиях экс-президенту предусмотрен иной порядок, предполагающий внесение инициативы о лишении бывшего главы государства неприкосновенности в Госдуму председателем Следственного комитета РФ в случае возбуждения уголовного дела по факту совершения указанным лицом тяжкого преступления в период исполнения президентских полномочий. "В связи с принятием поправок такая процедура в настоящий момент противоречит конституции, чем и обусловлена необходимость внесения предложенного законопроекта", - сказал Клишас.
По его словам, неприкосновенность экс-президента является логическим продолжением иммунитета, предоставляемого действующему главе государства. "По истечении срока своих полномочий такое лицо вправе рассчитывать на уровень защиты и правовых гарантий не ниже тех, которые были ему предоставлены при осуществлении президентских полномочий", - отметил глава комитета СФ.
"Такой порядок выступает гарантией против необоснованных преследований бывшего главы государства и признает значимость его роли в общей системе публичной власти", - добавил парламентарий. tass.ru