Еврокомиссия улучшила прогноз по спаду ВВП России в 2020 году до 4,2% и прогноз восстановления экономики в 2021 году до 2%. Об этом говорится в опубликованном в четверг осеннем прогнозе Еврокомиссии.
В предыдущем весеннем прогнозе развития мировой экономики Еврокомиссия ожидала спада в России в 2020 году на уровне 5% ВВП и более слабого восстановления в 1,6% в 2021 году. Россия оказалась единственной страной в числе ведущих мировых экономик, по которой Еврокомиссия улучшила прогноз динамики экономики и в 2020, и в 2021 годах, передает ТАСС.
Объясняя коррекцию своего прогноза, Еврокомиссия отметила, что российский сектор услуг серьезно пострадал в результате пандемии коронавируса, однако "чрезмерная (по мнению экономического департамента Еврокомиссии, придерживающегося неолиберальных экономических взглядов - прим. ТАСС) доля госсектора в экономике позволила смягчить негативные последствия для занятости населения и уровню его доходов".
"Рецессия в России будет в некоторой степени слабее, чем в большинстве государств "большой двадцатки". Это связано с реформированием макроэкономической системы в России, основанной на гибких курсах обмена валюты, а также благодаря относительно закрытой и статичной природе экономики (имеется в виду промышленно ориентированный характер российской экономики, опирающейся на собственные ресурсы и значительно снизившей свою зависимость от западного мира за шесть последних лет санкций, что одновременно привело к сокращению темпов роста ВВП РФ в последние годы - прим. ТАСС). В то же время восстановление окажется медленным, учитывая структуру экономики и долгосрочные экономические вызовы", - говорится в документе.
Еврокомиссия также признала, что российский финансовый регулятор справляется с контролем инфляции, и считает, что в перспективе трех ближайших лет инфляция в России окажется ниже целевого уровня в 4%.
Стабильному развитию экономики РФ также будет способствовать, по мнению ЕК, относительная стабильность нефтяных цен, которые в 2020-2022 годах, согласно прогнозу, будут оставаться в интервале от $42,6 до $46,4 за баррель.
Спад мировой экономики ЕК ухудшила прогноз спада мировой экономики из-за пандемии коронавируса в 2020 году до 3,8%, а также снизила ожидания ее восстановления в 2021 году до 4,7%. В предыдущем, весеннем прогнозе развития мировой экономики ЕК ожидала спада в 2,9% в 2020 году и последующего восстановления в 2021 году в 5%.
Прогноз спада ВВП США в 2020 году улучшен до 4,6% (весной ожидался 6,5%), но ожидания восстановления в 2021 году снижены до 3,7% (весной было 4,9%). В Китае ЕК значительно улучшила ожидания роста в 2020 году, несмотря на пандемию, в 2,1% (в весеннем прогнозе - 1%), в 2021 году - 7,3% (в весеннем прогнозе - 7,8%).