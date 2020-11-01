Звезда «Капитана Марвел» станет первым в истории темнокожим агентом 007. По словам Лашаны Линч, это возможность бросить вызов устоявшимся расовым и гендерным стереотипам.
Британская актриса Лашана Линч подтвердила слухи о том, что получила главную роль в новом фильме о Джеймсе Бонде. Ей предстоит стать женским воплощением знаменитого суперагента. Об этом сообщает Harper's Bazaar. По словам Линч, она ощущает себя частью чего-то революционного, передает rbc.ru
Согласно сюжету, когда персонаж Дэниела Крейга оказывается в изгнании на Ямайке, его звание переходит к секретному агенту Номи.
Информация о том, что Лашана Линч станет новым Джеймсом Бондом, появилась в апреле 2019 года. Тогда на нее обрушился шквал критики и оскорблений. Чтобы прийти в себя, актрисе потребовалась неделя. Она удалила все приложения с соцсетями, медитировала и виделась только с близкими. В то же время Лашана Линч убеждена, что эти атаки не носят личного характера: «Если бы на роль взяли другую темнокожую актрису, было бы то же самое», — говорит она.
Линч ответственно подошла к съемкам в фильме. Она признается, что больше всего опасалась «чугунности» своего персонажа. Чтобы сделать образ спецагента Номи максимально правдоподобным и аутентичным, актриса не раз консультировалась со сценаристкой Фиби Уоллер-Бридж (сериалы "Дрянь", "Убивая Еву"). По словам Лашаны Линч, ей приходилось постоянно следить за тем, чтобы происходящее на экране отражало реальный жизненный опыт темнокожих людей. Интересно, что съемки некоторых сцен проходили на Ямайке — исторической родине актрисы. Это позволило ей глубже понять свою героиню и лучше вжиться в образ.
Лаша Линч убеждена, что ее участие в новой части бондианы — шаг в верном направлении. Это способ противостоять устоявшимся расовым и гендерным стереотипам. «Я очень благодарна, что могу бросить вызов этим условностям. Постепенно мы начинаем отходить от токсичной маскулинности благодаря открытости женщин и их решимости постоять за себя», — считает актриса.
В начале октября продюсер Барбара Брокколи сообщила, что в юбилейной, 25-й части франшизы Дэниел Крейг появится в роли британского агента Джеймса Бонда в пятый и последний раз. Напомним, Крейг исполнял знаковую роль с 2006 по 2020 год. До него Бонда играли Пирс Броснан (1995–2002), Тимоти Далтон (1987–1989), Роджер Мур (1973–1985), Джордж Лэзенби (1969) и Шон Коннери (1962–1971, 1983).
Новая часть бондианы - лента «Не время умирать» уже дважды переносилась из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что поклонники смогут увидеть ее 2 апреля 2021 года. rbc.ru