Центральная избирательная комиссия Приднестровской Молдавской Республики сообщает о том, что с 24 ноября 2020 года начнётся досрочное голосование по выборам депутатов Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики VII созыва, народных депутатов местных Советов народных депутатов, председателя Совета - главы администрации села, поселка.
Проголосовать досрочно может избиратель, который в день голосования, 29 ноября 2020 года, по уважительной причине (служебная командировка, выполнение государственных обязанностей, убытие за пределы Приднестровской Молдавской Республики) будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором он включен в список избирателей.
К числу государственных обязанностей применительно к выборам можно отнести, например, исполнение обязанностей члена избирательной комиссии, задействованного в работе соответствующей избирательной комиссии в день голосования, дежурство судьи в соответствующем суде в день голосования, нахождение военнослужащего, сотрудника органа юстиции, внутренних дел, в том числе управления пожарной охраны и управления аварийно-спасательной службы, в наряде (на дежурстве), призыв на военные сборы, а также участие в мероприятиях по профилактике и недопущению распространения вирусной инфекции COVID-19, организуемых Оперативным штабом по профилактике и недопущению распространения вирусной инфекции COVID-19, уполномоченными органами государственной власти, государственными органами, органами местного самоуправления.
Проголосовать досрочно можно будет:
с 24 по 27 ноября 2020 года - в территориальных избирательных комиссиях городов, районов; 28 ноября 2020 года – в участковых избирательных комиссиях.
Досрочное голосование проводится по личному письменному заявлению избирателя.
Отметим, что избирательная комиссия обязана обеспечить тайну голосования и сохранность избирательного бюллетеня до момента подведения итогов голосования.
В помещении, где будет проходить досрочное голосование, реализуют все предусмотренные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Адреса и телефоны территориальных и участковых комиссий можно найти в местных газетах, а также на сайте ЦИК ПМР, воспользовавшись новым сервисом «Найди свой избирательный участок». cikpmr.com