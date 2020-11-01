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С 24 ноября 2020 года в Приднестровье начнётся досрочное голосование

С 24 ноября 2020 года в Приднестровье начнётся досрочное голосование

Центральная избирательная комиссия Приднестровской Молдавской Республики сообщает о том, что с 24 ноября 2020 года начнётся досрочное голосование по выборам депутатов Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики VII созыва, народных депутатов местных Советов народных депутатов, председателя Совета - главы администрации села, поселка.

Проголосовать досрочно может избиратель, который в день голосования, 29 ноября 2020 года, по уважительной причине (служебная командировка, выполнение государственных обязанностей, убытие за пределы Приднестровской Молдавской Республики) будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором он включен в список избирателей.

К числу государственных обязанностей применительно к выборам можно отнести, например, исполнение обязанностей члена избирательной комиссии, задействованного в работе соответствующей избирательной комиссии в день голосования, дежурство судьи в соответствующем суде в день голосования, нахождение военнослужащего, сотрудника органа юстиции, внутренних дел, в том числе управления пожарной охраны и управления аварийно-спасательной службы, в наряде (на дежурстве), призыв на военные сборы, а также участие в мероприятиях по профилактике и недопущению распространения вирусной инфекции COVID-19, организуемых Оперативным штабом по профилактике и недопущению распространения вирусной инфекции COVID-19, уполномоченными органами государственной власти, государственными органами, органами местного самоуправления.

Проголосовать досрочно можно будет:

с 24 по 27 ноября 2020 года - в территориальных избирательных комиссиях городов, районов;
28 ноября 2020 года – в участковых избирательных комиссиях.

Досрочное голосование проводится по личному письменному заявлению избирателя.

Отметим, что избирательная комиссия обязана обеспечить тайну голосования и сохранность избирательного бюллетеня до момента подведения итогов голосования.

В помещении, где будет проходить досрочное голосование, реализуют все предусмотренные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Адреса и телефоны территориальных и участковых комиссий можно найти в местных газетах, а также на сайте ЦИК ПМР, воспользовавшись новым сервисом «Найди свой избирательный участок».
cikpmr.com
  • Вчера, 22:28
  • DTV
  • Просмотров: 24
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