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Олег Беляков: 15 ноября не исключены новые провокации в Зоне безопасности

Олег Беляков: 15 ноября не исключены новые провокации в Зоне безопасности

В ходе очередного заседания ОКК приднестровская сторона подняла вопрос о существенных нарушениях, имевших место в Зоне безопасности 1 ноября. В частности, речь идёт о неправомерных действиях в отношении приднестровцев и появлении на ряде участков неподконтрольных формирований.

«Заседание ОКК прошло в достаточно жёстком режиме. Делегация Приднестровья во главу угла поставила вопрос по ситуации, которая была 1 ноября 2020 года. Какие-то непонятные люди массово блокировали проезды через Зону безопасности. Создавали помехи для людей, товаров, грузов, маршрутных такси, автобусов. На мосту в Бычке бросали гвозди. Повсеместно блокировали проезд автотранспортных средств. Старший воинский начальник от РМ блокировал работу военных наблюдателей», - сообщил сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков.

Глава приднестровской делегации обратил внимание, что нельзя исключать провокаций и 15 ноября, когда пройдёт второй тур выборов Президента РМ, передает novostipmr.com.

«15 ноября в Молдове пройдёт второй тур президентских выборов. А значит, не исключены и новые провокации в Зоне безопасности. В этой связи приднестровская сторона предложила представителям Кишинева наладить сотрудничество между правоохранительными органами. На заседании были достигнуты устные договорённости», - добавил сопредседатель.

Отметим, что сторонам в ходе консультаций не удалось договориться о принятии повестки дня. Дискуссия продолжится в следующий четверг.
novostipmr.com
  • Сегодня, 09:57
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