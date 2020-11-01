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Молдавские медики обеспокоены – граждане массово травятся грибами

Молдавские медики обеспокоены – граждане массово травятся грибами

Тревожная статистика, связанная с отравлениями.

Молдавские врачи бьют тревогу. Всего за три дня сразу десять несовершеннолетних отравились грибами. Об этом информирует bloknot-moldova.md ссылаясь на TVC.

С начала текущей недели Служба доврачебной неотложной медицинской помощи зарегистрировала 69 случаев отравления. Грибами отравились 42 человека, среди них - десять несовершеннолетних. Больше остальных грибами отравились в Кишиневе – речь идет об 11-ти случаях. В Единецком районе зафиксировано шесть случаев, в Теленештах – пять случаев и четыре случая в Кэлэрашском и Оргеевском районах соответственно.

Отметим, что семья из Леушен была госпитализирована в полном составе после того, как поела грибы, собранные в лесу. В Кишиневе зафиксирована аналогичная ситуация.

Граждане должны проявлять максимальную осторожность, употребляя в пищу лесные грибы, собранные самостоятельно. Маленьким детям подобные деликатесы не подходят.

bloknot-moldova.md
  • Сегодня, 10:03
  • DTV
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