Молдавские врачи бьют тревогу. Всего за три дня сразу десять несовершеннолетних отравились грибами. Об этом информирует bloknot-moldova.md ссылаясь на TVC.
С начала текущей недели Служба доврачебной неотложной медицинской помощи зарегистрировала 69 случаев отравления. Грибами отравились 42 человека, среди них - десять несовершеннолетних. Больше остальных грибами отравились в Кишиневе – речь идет об 11-ти случаях. В Единецком районе зафиксировано шесть случаев, в Теленештах – пять случаев и четыре случая в Кэлэрашском и Оргеевском районах соответственно.
Отметим, что семья из Леушен была госпитализирована в полном составе после того, как поела грибы, собранные в лесу. В Кишиневе зафиксирована аналогичная ситуация.
Граждане должны проявлять максимальную осторожность, употребляя в пищу лесные грибы, собранные самостоятельно. Маленьким детям подобные деликатесы не подходят.