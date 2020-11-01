В период с 30 октября по 5 ноября на территории республики зарегистрировано 164 заявления и сообщения о преступлениях. По 121 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
За отчётный период был зарегистрирован один грабёж (раскрыт), 33 кражи (десять из них раскрыты по горячим следам). Выявлено и задокументировано 11 фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков (по десяти из них лица установлены), четыре преступления в сфере экономики (подозреваемые установлены), сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Сотрудниками ОВД разыскано девять обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлено и задержано четыре госдолжника.
За минувшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1335 нарушений правил дорожного движения. Отстранено от управления 16 водителей, которые находились за рулём транспорта в состоянии опьянения. На территории обслуживания Рыбницкого и Слободзейского районов выявлено по четыре таких водителя, г. Тирасполь – два, по столько же – Григориопольского и Каменского районов, г. Бендеры и Дубоссарского района – по одному.
С 30 октября по 5 ноября на территории республики зарегистрировано четыре пожара. Погибших и раненых нет. По одному пожару зарегистрировано в Тирасполе и Бендерах, Григориопольском районе (с. Буторы) и г. Дубоссары. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 25 административных протоколов.