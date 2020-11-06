На 87-м году жизни скончался писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Об этом сообщил его представитель Олег Сташкевич.
Причины смерти писателя он не назвал.
В октябре Сташкевич сообщил РБК, что Жванецкий закрыл свою передачу и покинул сцену. «Ничего нового в этом нет», — сказал он.
По его словам, Жванецкий был уже «в том возрасте», когда может позволить себе перестать выступать и остаться писателем. Он добавил, что Жванецкий решил, что ему «уже не под силу» выступать, передает rbc.ru.
В декабре 2019 года Жванецкий ушел из выходившей на телеканале «Россия 1» передачи «Дежурный по стране», которую он вел с 2002 года. Тогда артист сообщил, что решил взять творческий отпуск.
Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Он окончил Одесский институт инженеров морского флота, а затем работал в торговом порту. В студенческие годы Жванецкий начал писать миниатюры и монологи. Позднее он познакомился с Аркадием Райкиным, который взял его в свой театр.
Райкин вместе с Жванецким поставил программу «Светофор», в которой впервые прозвучали миниатюры «Авас», «Дефицит», «Век техники». В 1988 году Жванецкий открыл Московский театр миниатюр. Он также является автором книг «Встречи на улицах», «Год за два», «Моя Одесса». Для эстрадных артистов Романа Карцева и Виктора Ильченко Жванецкий написал более трехсот миниатюр и монологов. Работая в Одесской филармонии, а затем в московском театре «Эрмитаж», писатель приобрел всесоюзную известность.
Не ждите честную обратную связь: Меган Рейц — руководителям Жванецкий считается признанным эталоном юмора на постсоветском пространстве. В народе даже есть единица юмора, которую называют «один Жван». Поклонники писателя именуют жанр его сценической деятельности как «Жванецкий».
Жванецкий является обладателем множества наград и званий. В частности, писатель удостоился званий народного артиста Украины (1999) и народного артиста России (2012). В марте 2009-го Жванецкий стал кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени «за большой вклад в развитие литературы и эстрадного искусства». В феврале 2019 года российский президент Владимир Путин наградил Жванецкого орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».
Михаил Жванецкий дважды был женат официально, еще два брака были фактическими. У писателя осталось пятеро детей (две дочери и три сына), двое из которых внебрачные, и трое внуков. Лишь последний его сын Дмитрий носит фамилию отца.