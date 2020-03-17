Сессией утверждены отчеты постоянных депутатских комиссий о работе и отчет о выполнении наказов, замечаний и предложений избирателей депутатами городского Совета за 25 созыв.
Председатель городского Совета Юрий Кара представил на утверждение сессии отчет о работе Бендерского городского Совета о работе за 5 лет. «Подводя итоги за несколько предыдущих лет, благодаря пониманию и сплоченной командной работе совместно с государственной администрацией города Бендеры нам удалось сделать многое» - обратил внимание Юрий Кара. «В городе восстановлены грандиозные объекты: старинная жемчужина - Бендерская крепость и парк им. Александра Невского; масштабные спортивные объекты - городской бассейн и стадион. В Бендерах продолжает развиваться транспортная электрическая сеть. В 2018 году проведена троллейбусная линия в микрорайоне Борисовка, в 2019 году закольцована линия на Солнечном, ведутся работы и переговоры по развитию троллейбусной линии в микрорайонах Ленинский и Северный. Парк БТУ пополнился современными троллейбусами. Город украсили новые и отреставрированные парки и скверы – Борисовский, Горького, Победы, Ленинского Комсомола. Построен заново новый городской пляж, в планах - дальнейшее его развитие».
«Подводя итоги работы за 25 созыв необходимо отметить, что Совет работал удовлетворительно, решая проблемы жителей города, создавая нормативно - правовую базу, определяющую нормы и правила, по которым живёт город. Благодаря совместному конструктивному взаимодействию органов местного самоуправления и органов государственной власти достигнуты результаты по решению задач социальной и экономической политики в городе Бендеры» - подытожил Юрий Кара.
Далее депутаты рассмотрели блок вопросов, касающихся бюджета. Были внесены ряд изменений и дополнений в бюджет города на 2020 год. Этим решением городской бюджет был приведен в соответствие с республиканским, сообщается на сайте Бендерского городского Совета народных депутатов.
Ежегодно, в конце финансового года, муниципальные учреждения обращаются в городской Совет за разрешением на перераспределение средств по бюджету. Сессией рассмотрены предложения и были приняты соответствующие решения.
В связи с введением 17.03.2020 года на территории ПМР режима ЧС, у городских муниципальных унитарных предприятий значительно снизились доходы, поступившие в виде арендной платы за сдачу помещений, находящихся в муниципальной собственности. Поэтому средства МУП «Горимущество», МУП «Бендерырынокторг», МУП «ЖЭУК г. Бендеры», МУП «Автомотосервис и торговля г. Бендеры», МУП «БП РСУ Спецзеленстрой» останутся в распоряжении предприятий.
Депутаты внесли изменения в Правила «О благоустройстве, соблюдении чистоты и порядка на территории г. Бендеры». Теперь подтверждение факта и качества выполненных работ старшим по дому будет осуществляться путем отметки в специальном журнале или через онлайн-сервис управляющей кампании по окончании работ на придомовых территориях, закрепленных за многоквартирными жилыми домами, находящихся на балансе или в управлении муниципальной управляющей кампании. Это уборке придомовой территории, покос травы на газонах, уборка лестничных клеток, холлов, коридоров, обслуживание зеленых насаждений (озеленение) и т.д.
Исходя из рекомендаций профильной депутатской комиссии, сессия Совета приняла решение о создании комиссии по инвентаризации и разработке единого реестра мемориальных объектов, установленных на территории Бендер, сел Гыска, Протягайловка и Варница. В ее состав включены депутаты городского Совета, представители муниципальных управлений и общественного совета города.
Мемориальная доска в память о старшем лейтенанте милиции Сергее Юрко, погибшего при задержании особо опасного преступника, будет установлена на фасаде дома по улице Коммунистическая, 209. Такое решение единогласно приняли депутаты городского Совета.
В результате работы трех постоянных депутатских комиссий по здравоохранению и социальной защите граждан, по транспорту и повышению эффективности коммунальных служб, и по бюджету и экономическому развитию разработано Положение о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Бендеры. Это Положение определяет единый порядок предоставления муниципальных программ в городской Совет для рассмотрения и утверждения.
В соответствии со статьей 57-2, пунктом 4 статьи 58 Избирательного кодекса ПМР, на время участия в выборах депутатов Бендерского городского Совета народных депутатов 26 созыва временно освобожден от исполнения должностных и служебных обязанностей Председателя городского Совета Юрий Кара.
Заместителем Председателя Бендерского городского Совета народных депутатов избран Семёнов Николай Николаевич, депутат от избирательного округа № 31. bendery.org