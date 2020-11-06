Новым владельцем «Калашникова» стал бывший заместитель министра транспорта Алан Лушников.
До этого контрольным пакетом акций владел Алексей Криворучко, но в 2018 году его назначили замминистра обороны, передает rbc.ru
Концерн «Калашников» приобрел бывший замминистра транспорта Алан Лушников. Об этом он лично сообщил газете «Коммерсантъ».
«Калашников» — многопрофильная компания, которая не только производит стрелковое оружие, но и развивает новые технологии, в частности выпуск беспилотных видов вооружений и высокоточных ракет, отметил Лушников. По его словам, российское оружие востребовано за рубежом, а траты стран на национальную оборону не зависят от экономических кризисов.
Кроме того, в рамках концерна планируется развивать направление гражданской продукции, в том числе производство электротранспорта, добавил Лушников. Сумму сделки он не уточнил.