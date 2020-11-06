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Бывший российский чиновник купил концерн «Калашников»

Бывший российский чиновник купил концерн «Калашников»

Новым владельцем «Калашникова» стал бывший заместитель министра транспорта Алан Лушников.

До этого контрольным пакетом акций владел Алексей Криворучко, но в 2018 году его назначили замминистра обороны, передает rbc.ru

Концерн «Калашников» приобрел бывший замминистра транспорта Алан Лушников. Об этом он лично сообщил газете «Коммерсантъ».

«Калашников» — многопрофильная компания, которая не только производит стрелковое оружие, но и развивает новые технологии, в частности выпуск беспилотных видов вооружений и высокоточных ракет, отметил Лушников. По его словам, российское оружие востребовано за рубежом, а траты стран на национальную оборону не зависят от экономических кризисов.

Кроме того, в рамках концерна планируется развивать направление гражданской продукции, в том числе производство электротранспорта, добавил Лушников. Сумму сделки он не уточнил.

rbc.ru
  • Сегодня, 17:45
  • DTV
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