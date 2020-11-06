Власти Одессы на Украине объявили траур 7 ноября в связи со смертью сатирика Михаила Жванецкого, сообщила пресс-служба мэрии в пятницу вечером.
Михаил Жванецкий скончался в пятницу в возрасте 86 лет, передает ria.ru
"В связи со смертью выдающегося одессита, который прославил Одессу на весь мир, Почетного гражданина Одессы, народного артиста Украины, президента Всемирного клуба одесситов, писателя-сатирика Михаила Михайловича Жванецкого, 7 ноября 2020 года в Одессе объявлено днем траура. Соответствующее распоряжение подписал Одесский городской голова Геннадий Труханов", - говорится в сообщении на сайте горсовета.
Отмечается, что в память о Жванецком на зданиях его родного города будут приспущены флаги с траурными лентами. Также мэр города Геннадий Труханов выразил соболезнования в связи со смертью сатирика. ria.ru