Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден объявил о своей победе на выборах.
"Для меня большая честь, что американский народ доверил мне стать президентом", — говорится в заявлении политика, передает ria.ru
Он отметил, что на выборах в этом году проголосовало рекордное количество американцев.
"После завершения кампании пора оставить гнев и резкую риторику позади и объединиться как нация", — подчеркнул Байден.
Ранее крупнейшие американские СМИ на основании собственных подсчетов сообщили, что кандидат от демократов одержал победу.
Действующий президент Дональд Трамп, выдвинутый республиканцами, заявил, что Байдена пока не утвердили победителем ни в одном из штатов. Он также пообещал в понедельник обратиться в суд для защиты своей позиции.
Официально подсчет голосов не завершен в Пенсильвании и ряде других штатов. Это связано с тем, что многие избиратели проголосовали досрочно, отправив бюллетени по почте. Трамп считает голоса, поступившие после дня выборов, незаконными и обвинил демократов в попытке "украсть выборы".
Байден в случае избрания станет 46-м и самым пожилым президентом в истории страны.