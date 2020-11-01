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Важное объявление для грузоперевозчиков въезжающие на территорию Украины
С сегодняшнего дня, 7 ноября, грузоперевозчики обязаны подавать общую декларацию о прибытии на все товары, въезжающие на территорию Украины, в том числе транзитом.
Это обязательство распространяется и на перевозчиков товаров из Республики Молдова, сообщает noi.md ссылаясь на Radio Moldova Actualităţi
Общая декларация о прибытии – это электронное уведомление, которое включает в себя набор соответствующих данных, передаваемых в таможенный орган перевозчиком.
Декларацию можно заполнить прямо на сайте Государственной таможенной службы Украины.
noi.md
- Вчера, 20:19
- DTV
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