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Китай вывел на орбиту первый в мире спутник 6G

Китай вывел на орбиту первый в мире спутник 6G

Спутник успешно вышел на орбиту вместе с 12 другими аппаратами после запуска ракеты с космодрома Тайюань в провинции Шаньси.
Китай запустил в космос первый в мире тестовый спутник сети 6G. Он должен продемонстрировать, насколько хорошо работает экспериментальная технология сети шестого поколения, сообщает ВВС.

Спутник успешно вышел на орбиту вместе с 12 другими аппаратами после запуска ракеты с космодрома Тайюань в провинции Шаньси, сообщает korrespondent.net.

Известно, что экспериментальный аппарат 6G был разработан компанией Chengdu Guoxing Aerospace Science and Technology совместно с Китайским университетом электронных наук и технологий и компанией Beijing MinoSpace Technology.

Технология предполагает использование высокочастотных терагерцовых волн для достижения скорости передачи данных, во много раз превышающей возможную скорость 5G.

Ранее стало известно, что в Китае совершила первый полет новая частная ракета-носитель CERES-1, предназначенная для коммерческого использования. Она доставила один спутник на заданную орбиту.
korrespondent.net
  • Сегодня, 10:57
  • DTV
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