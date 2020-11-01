Спутник успешно вышел на орбиту вместе с 12 другими аппаратами после запуска ракеты с космодрома Тайюань в провинции Шаньси. Китай запустил в космос первый в мире тестовый спутник сети 6G. Он должен продемонстрировать, насколько хорошо работает экспериментальная технология сети шестого поколения, сообщает ВВС.
Спутник успешно вышел на орбиту вместе с 12 другими аппаратами после запуска ракеты с космодрома Тайюань в провинции Шаньси, сообщает korrespondent.net.
Известно, что экспериментальный аппарат 6G был разработан компанией Chengdu Guoxing Aerospace Science and Technology совместно с Китайским университетом электронных наук и технологий и компанией Beijing MinoSpace Technology.
Технология предполагает использование высокочастотных терагерцовых волн для достижения скорости передачи данных, во много раз превышающей возможную скорость 5G.
Ранее стало известно, что в Китае совершила первый полет новая частная ракета-носитель CERES-1, предназначенная для коммерческого использования. Она доставила один спутник на заданную орбиту. korrespondent.net