Всемирная организация здравоохранения констатирует, что связанные с пандемией COVID-19 ограничения и направление имеющихся ресурсов на преодоление этого вируса сдерживают важные программы иммунизации, что уже привело к точечным вспышкам полиомиелита и кори.
На брифинге Всемирной организации здравоохранения в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что в начале этого года Африка была объявлена свободной от полиомиелита благодаря скоординированным усилиям многих организаций, правительств и миллионов медицинских работников.
По его словам, с момента начала эпидемии Covid-19 регулярные программы иммунизации, подобные той, которая остановила неконтролируемый полиомиелит в Африке, были приостановлены, а дети остались в районах высокого риска, уязвимых к таким болезням, как полиомиелит, корь и пневмония. По его словам, сейчас агентство начинает наблюдать вспышки этих болезней, передает pravda.com.ua.
Генеральный директор ВОЗ предупреждает, что отказ от искоренения полиомиелита сейчас приведет к глобальному возрождению болезни, и в течение 10 лет ежегодно может быть до 200 тысяч новых случаев.
Учитывая это ВОЗ и детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) отправили экстренный призыв к донорам во всем мире с целью собрать 655 млн долларов, 400 млн долларов – на полиомиелит и 255 млн долларов на корь, для преодоления опасных пробелов в иммунизации и направить усилия на определенные возрастные группы.
Гебреесус добавил, что мир не может из-за борьбы с одной опасной болезнью позволить другим опасным болезням восстановить свои позиции.
Тедрос сказал, что до пандемии COVID-19 по всему миру снова оживилась корь. В прошлом году наблюдалось наибольшее количество новых заражений за последние два десятилетия. Однако, по его словам, передача полиовируса, как ожидается, возрастет в Пакистане и Афганистане, а также во многих недоимунизованых районах Африки.
"Хотя мир внимательно наблюдает, как ученые работают над обеспечением безопасных и эффективных вакцин против COVID-19, важно, чтобы все дети получали уже доступные спасительные вакцины". pravda.com.ua