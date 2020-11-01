Волонтеры организации «ЭкоПМР» совместно с инициативной группы «Социальный педагог» убрали мусор в притоке ручья Лиманного за Экоцентром в Тирасполе.
За несколько часов было собрано 20 мешков различного мусора. В основном это пластиковые бутылки. Руководитель организации «ЭкоПМР» Борис Эфрос в интервью нашему корреспонденту рассказал, что на этом участке необходимо установить мусорный контейнер, иначе такие экологические акции придётся проводить через каждые несколько месяцев, пишет novostipmr.com.
Кроме того, экоактивисты отмечают, что на берегу у притока ручья Лиманного можно было бы установить камеры видеонаблюдения типа «Безопасный город». novostipmr.com