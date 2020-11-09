Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в эфире грузинского оппозиционного телеканала «Пирвели» заявил о свой готовности включиться в борьбу оппозиционных сил, требующих назначения новых парламентских выборов.
По его словам, он готов на это, если такое требование представит народ Грузии. Политик также заявил, что ему не нужны должности, а думает он только о «спасении Грузии», передает iz.ru
Как пишет «Интерфакс», через несколько минут после прозвучавшего заявления Саакашвили, лидеры и сторонники оппозиции предприняли очередную попытку ворваться в здание ЦИК страны.
Попытку пресекли с помощью тех водометных машин, после чего спецназ отогнал напирающую толпу.
В Грузии 31 октября прошли парламентские выборы. Победила правящая партия «Грузинская мечта», набравшая 48,15% голосов. После этого в стране начались протесты.
В частности, член партии «Единое национальное движение» 1 ноября Саломе Самадашвили сообщила, что оппозиция в Грузии намерена проводить ежедневные митинги до внеочередных парламентских выборов.
Кроме того, после окончания голосования член избирательной комиссии Грузии обвинил главу ЦИК Тамару Жвания в том, что результаты парламентских выборов сфальсифицированы.