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Саакашвили завил о готовности включиться в борьбу оппозиции в Грузии

Саакашвили завил о готовности включиться в борьбу оппозиции в Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в эфире грузинского оппозиционного телеканала «Пирвели» заявил о свой готовности включиться в борьбу оппозиционных сил, требующих назначения новых парламентских выборов.

По его словам, он готов на это, если такое требование представит народ Грузии. Политик также заявил, что ему не нужны должности, а думает он только о «спасении Грузии», передает iz.ru

Как пишет «Интерфакс», через несколько минут после прозвучавшего заявления Саакашвили, лидеры и сторонники оппозиции предприняли очередную попытку ворваться в здание ЦИК страны.

Попытку пресекли с помощью тех водометных машин, после чего спецназ отогнал напирающую толпу.

В Грузии 31 октября прошли парламентские выборы. Победила правящая партия «Грузинская мечта», набравшая 48,15% голосов. После этого в стране начались протесты.

В частности, член партии «Единое национальное движение» 1 ноября Саломе Самадашвили сообщила, что оппозиция в Грузии намерена проводить ежедневные митинги до внеочередных парламентских выборов.

Кроме того, после окончания голосования член избирательной комиссии Грузии обвинил главу ЦИК Тамару Жвания в том, что результаты парламентских выборов сфальсифицированы.

iz.ru
  • Сегодня, 06:12
  • DTV
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