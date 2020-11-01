Заместитель премьер-министра по вопросам реинтеграции в Молдове Кристина Лесник заявила о своем уходе с должности.
По ее словам, решение было принято после того, как они вместе с ее коллегами Игорем Шаровым, Александром Пынзарь и Серджиу Рэйляном обсудили этот вопрос с премьер-министром Ионом Кику, сообщает point.md ссылаясь на realitatea.md
«Я решила уйти с поста заместителя премьер-министра по вопросам реинтеграции, будучи убежденной, что выполняла свой мандат и миссию достойно. Я ухожу с высоко поднятой головой! Это обдуманное политическое решение!», - написала Кристина Лесник на своей странице в Facebook.
Она отметила, что заняла пост заместителя премьер-министра за день до объявления чрезвычайного положения в Молдове, что «стало тяжелым профессиональным и эмоциональным испытанием». На своем посту, по словам Лесник, она «полностью посвятила себя вопросу прав человека, отдельным случаям и реальной ситуации в приднестровском регионе и Зоне безопасности, которые войдут в будущую повестку дня Конференции 5 + 2 и, что самое важное, в повестку дня Постоянного комитета ОБСЕ в Вене». point.md