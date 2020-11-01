Dnestr.TV

 
0

Вице-премьер РМ Кристина Лесник подала в отставку: Ухожу с высоко поднятой головой

Вице-премьер РМ Кристина Лесник подала в отставку: Ухожу с высоко поднятой головой

Заместитель премьер-министра по вопросам реинтеграции в Молдове Кристина Лесник заявила о своем уходе с должности.

По ее словам, решение было принято после того, как они вместе с ее коллегами Игорем Шаровым, Александром Пынзарь и Серджиу Рэйляном обсудили этот вопрос с премьер-министром Ионом Кику, сообщает point.md ссылаясь на realitatea.md

«Я решила уйти с поста заместителя премьер-министра по вопросам реинтеграции, будучи убежденной, что выполняла свой мандат и миссию достойно. Я ухожу с высоко поднятой головой! Это обдуманное политическое решение!», - написала Кристина Лесник на своей странице в Facebook.

Она отметила, что заняла пост заместителя премьер-министра за день до объявления чрезвычайного положения в Молдове, что «стало тяжелым профессиональным и эмоциональным испытанием». На своем посту, по словам Лесник, она «полностью посвятила себя вопросу прав человека, отдельным случаям и реальной ситуации в приднестровском регионе и Зоне безопасности, которые войдут в будущую повестку дня Конференции 5 + 2 и, что самое важное, в повестку дня Постоянного комитета ОБСЕ в Вене».
Вице-премьер РМ Кристина Лесник подала в отставку: Ухожу с высоко поднятой головой
point.md

  • Сегодня, 10:31
  • DTV
  • Просмотров: 1
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • За нарушение обязательств по виньетке введены админсанк ...
  • Молдова перед выбором. Где будут голосовать жители Прид ...
  • Днестровск официально утратил статус «города»
  • С 1 января 2021 года меняется условие освобождения от у ...
  • Президентом ПМР инициированы дополнительные карантинные ...
  • Молдова перед выбором
  • Группа DoReDoS посвятила Молдове песню (ВИДЕО)
  • Молдова перед выбором. Что важно знать жителям Приднест ...
  • No comment. В Бендерах снова провал
  • В COVID госпитале "Спартак" четыре пациента устроили ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • За нарушение обязательств по виньетке введены админсанк ...
  • Молдова перед выбором. Где будут голосовать жители Прид ...
  • Днестровск официально утратил статус «города»
  • С 1 января 2021 года меняется условие освобождения от у ...
  • Президентом ПМР инициированы дополнительные карантинные ...
  • Молдова перед выбором
  • Группа DoReDoS посвятила Молдове песню (ВИДЕО)
  • Молдова перед выбором. Что важно знать жителям Приднест ...
  • No comment. В Бендерах снова провал
  • В COVID госпитале "Спартак" четыре пациента устроили ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна