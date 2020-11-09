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Выборы президента Молдовы: Санду отказалась от дебатов с Додоном

Выборы президента Молдовы: Санду отказалась от дебатов с Додоном

На прошлой неделе лидер PAS заявляла, что готова на один раунд дебатов со своим контркандидатом перед вторым туром выборов президента Молдовы.

Претендент на президентский пост в РМ, лидер Партии PAS Майя Санду отказалась от дебатов со своим контркандидатом, действующим главой государства Игорем Додоном, передает sputnik.md.

"Нам не о чем разговаривать", - сказала Санду на брифинге в понедельник.

«Прошу прощения у всех граждан, что они обязаны выслушивать все это в этой кампании. Выражаю сочувствие госслужащим и примарам, которых заставляют и шантажируют приносить списки. Мы настаивали на проведении публичных дебатов перед людьми на темы, представляющие национальный интерес. Но когда его вызывают на дебаты, Игорь Додон ничего не делает, кроме как озвучивает три лжи в одном предложении. Мне нечего обсуждать с таким персонажем. Пусть один вещает свою ложь. Единственные дебаты, на которые он должен пойти, - это дебаты с прокуратурой. После выборов я попрошу провести расследование всех совершенных им злоупотреблений», - цитирует Санду point.md.

Выборы в Молдове

В Молдове 1 ноября прошли президентские выборы. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, экс-премьер Майя Санду набрала 36,16% голосов. На втором месте - действующий президент Игорь Додон с 32,61% голосов.

Ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя необходим второй тур, который запланирован на 15 ноября.

В октябре 2016 года Додон и Санду уже выходили второй тур выборов, итогом которого стала победа Додона.

Игорь Додон выступает за хорошие отношения со всеми странами и стратегическое сотрудничество с Россией, развитие отношений с ЕАЭС — при его президентстве Молдова получила в ЕАЭС статус наблюдателя. В его программе — укрепление статуса русского языка в Молдове, как языка межнационального общения и борьба с фальсификациями, искажающими историю Великой Отечественной войны.

Майя Санду считается ведущим прозападным кандидатом, на которого сделали ставку в Вашингтоне и в Брюсселе. Она выступает за интеграцию Молдовы в ЕС и готова обсуждать планы по углублению сотрудничества с НАТО во всех сферах.


  • Сегодня, 10:51
  • DTV
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