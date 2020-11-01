Президент РФ Владимир Путин освободил от должностей нескольких министров и полпреда в Уральском федеральном округе. Помимо этого, российский лидер подписал указ об увеличении количества заместителей премьер-министра с девяти до десяти. Документ опубликован в понедельник на сайте Кремля, передает ТАСС.
В свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин внес в Государственную думу кандидатуры новых руководителей пяти министерств и вице-премьера.
- Александр Новак, руководивший Минэнерго с 2012 года, может стать десятым заместителем Мишустина. Согласно предложению председателя правительства, в Минэнерго Новака должен заменить гендиректор "Русгидро" Николай Шульгинов.
- Николая Цуканова освободили от должности полпреда президента в Уральском федеральном округе. На этот пост назначен Владимир Якушев, который в свою очередь был освобожден от должности министра строительства.
- Назначить руководителем Министерства строительства и ЖКХ Мишустин предложил первого заместителя Якушева Ирека Файзуллина.
- Кроме того, Путин освободил Евгения Дитриха от должности главы Минтранса. Он занял пост министра транспорта РФ 18 мая 2018 года, сменив на посту Максима Соколова.
- В свою очередь Дмитрий Кобылкин освобожден от должности главы Минприроды. Он возглавлял Минприроды так же с мая 2018 года.
- Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в случае утверждения нижней палатой парламента займет пост министра природных ресурсов и экологии.
- Министерство транспорта может возглавить глава "Аэрофлота" Виталий Савельев. Он руководил национальным перевозчиком с 2009 года, причем в 2018 году его полномочия продлили еще на пять лет.
- Руководителем Минвостокразвития Мишустин предложил назначить Алексея Чекункова, ранее возглавлявшего Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (входит в группу ВЭБ.РФ).
- Кобылкин и Дитрих новых назначений пока не получили. tass.ru