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Путин произвел кадровые перестановки в правительстве

Путин произвел кадровые перестановки в правительстве

Президент РФ Владимир Путин освободил от должностей нескольких министров и полпреда в Уральском федеральном округе. Помимо этого, российский лидер подписал указ об увеличении количества заместителей премьер-министра с девяти до десяти. Документ опубликован в понедельник на сайте Кремля, передает ТАСС.

В свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин внес в Государственную думу кандидатуры новых руководителей пяти министерств и вице-премьера.

- Александр Новак, руководивший Минэнерго с 2012 года, может стать десятым заместителем Мишустина. Согласно предложению председателя правительства, в Минэнерго Новака должен заменить гендиректор "Русгидро" Николай Шульгинов.

- Николая Цуканова освободили от должности полпреда президента в Уральском федеральном округе. На этот пост назначен Владимир Якушев, который в свою очередь был освобожден от должности министра строительства.

- Назначить руководителем Министерства строительства и ЖКХ Мишустин предложил первого заместителя Якушева Ирека Файзуллина.

- Кроме того, Путин освободил Евгения Дитриха от должности главы Минтранса. Он занял пост министра транспорта РФ 18 мая 2018 года, сменив на посту Максима Соколова.

- В свою очередь Дмитрий Кобылкин освобожден от должности главы Минприроды. Он возглавлял Минприроды так же с мая 2018 года.

- Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в случае утверждения нижней палатой парламента займет пост министра природных ресурсов и экологии.

- Министерство транспорта может возглавить глава "Аэрофлота" Виталий Савельев. Он руководил национальным перевозчиком с 2009 года, причем в 2018 году его полномочия продлили еще на пять лет.

- Руководителем Минвостокразвития Мишустин предложил назначить Алексея Чекункова, ранее возглавлявшего Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (входит в группу ВЭБ.РФ).

- Кобылкин и Дитрих новых назначений пока не получили.
tass.ru
  • Сегодня, 10:59
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