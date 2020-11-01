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Завершилась регистрация кандидатов в депутаты всех уровней

Завершилась регистрация кандидатов в депутаты всех уровней

3 сентября 2020 года стартовала избирательная кампания по выборам депутатов Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики VII созыва, народных депутатов местных Советов народных депутатов и председателей Советов – глав администраций сёл, посёлков, которые состоятся 29 ноября 2020 года.

На сайте ЦИК ПМР отмечают, что выборы депутатов Верховного Совета пройдут по 33 округам: по 2 – в Каменском и Дубоссарском районах, по 3 - в Григориопольском районе, в Слободзейском районе и в городе Бендеры – по 6-ти, в Рыбницком районе – по 5-ти, в городе Тирасполь – по 8 округам, в городе Днестровске – по 1 округу.

7 ноября 2020 года завершилась регистрация кандидатов в депутаты всех уровней и на должность председателя Совета-главы администрации села, поселка.

На сегодняшний день на 33 мандата депутатов Верховного Совета ПМР VII созыва претендуют 45 кандидатов.

41 кандидат имеет высшее профессиональное образование.

Из числа зарегистрированных кандидатов 32 являются действующими депутатами Верховного Совета ПМР VI созыва.
cikpmr.com
  • Вчера, 18:56
  • DTV
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