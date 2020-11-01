Российский вертолет Ми-24 был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) над Арменией у границы с Азербайджаном, двое членов экипажа погибли, еще один ранен. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России.
"9 ноября около 17:30 мск при сопровождении автоколонны 102-й российской военной базы по территории Республики Армения в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Республика Азербайджан) российский вертолет Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. В результате попадания ракеты вертолет потерял управление и упал в горной местности на территории Армении", - сообщили в российском военном ведомстве, передает tass.ru
"Два члена экипажа погибли, один эвакуирован с травмами средней тяжести на аэродром базирования", - добавили в Минобороны.
Как уточнили в министерстве, командованием 102-й российской военной базы выясняется, кто именно сбил вертолет.
Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над Арменией из переносного зенитного ракетного комплекса вне зоны боевых действий, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российский вертолет Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Республики Армения вне зоны боевых действий", - сказал Конашенков.
Ранее в МЧС Армении сообщили, что российский вертолет потерпел крушение в горах у села Ерасх у границы с Азербайджаном.
Что известно о крушении российского вертолета у армяно-азербайджанской границы
Российский вертолет Ми-24 был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса над Арменией вблизи границы с Азербайджаном. Погибли два человека.
В МИД Азербайджана заявили, что сбили вертолет по ошибке.
- ЧП произошло 9 ноября около 17:30 мск при сопровождении автоколонны 102-й российской военной базы по территории Армении, сообщили в Минобороны России.
- Два члена экипажа погибли, третий доставлен на аэродром базирования с травмами средней тяжести.
- Вертолет был сбит в воздушном пространстве вне зоны боевых действий. Ми-24 упал в горной местности. В МЧС Армении сообщили о крушении российского вертолета у села Ерасх.
- В Минобороны Армении заявили о готовности оказать помощь в выяснении обстоятельств произошедшего.
- В МИД Азербайджана позднее признали, что российский вертолет был сбит по ошибке. Баку готов выплатить Москве компенсацию.
- Ми-24 (по кодификации НАТО - Hind, с англ. "лань"; также имеет прозвище "Крокодил") предназначен для огневой поддержки войск на поле боя, высадки тактических десантов, может выполнять транспортные функции. tass.ru