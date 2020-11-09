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Соловьев предложил выкупить Одессу у Украины

Соловьев предложил выкупить Одессу у Украины

Телеведущий Владимир Соловьев предложил купить Одессу у Украины. Об этом сообщает "Взгляд".

Таким образом он прокомментировал слова члена Совета Федерации Сергея Цекова, который предложил украинским властям отказаться от южных областей в пользу России, если они хотят снести памятник Екатерине II в Одессе, передает ria.ru

"Цену мы можем дать хорошую: рубль, а может, даже пять. Ведь там все нужно будет восстановить и привести в порядок. Это похоже на покупку обанкротившихся предприятий, когда мы берем на себя все долги и расходы", — сказал журналист.

Он добавил, что не нужно ограничиваться Одессой, можно купить сразу все территории до Приднестровья. Соловьев уточнил, что в истории уже был такой прецедент.

"В 1686 году Россия приобрела Киев у Речи Посполитой — на эту тему даже есть политические анекдоты", — сказал телеведущий.

По мнению журналиста, скинуться на покупку южных регионов Украины готовы не только бизнесмены, но и русский народ.

"Выкупить из нацистского рабства братский народ и земли — отличная идея. Только хотелось бы получателю посмотреть в глаза. Боюсь, с этими деньгами он далеко не уйдет", — продолжил он.

Ранее в Одессе прошла акция протеста с требованием снести памятник российской императрице Екатерине II. Участники настаивали на незаконности установки монумента. Представительница инициативы "Деколонизация Украины" Анастасия Рыжкович заявила, что снос памятника "поможет городу избавиться от российского влияния".

ria.ru
  • Вчера, 19:07
  • DTV
  • Просмотров: 43
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