Телеведущий Владимир Соловьев предложил купить Одессу у Украины. Об этом сообщает "Взгляд".
Таким образом он прокомментировал слова члена Совета Федерации Сергея Цекова, который предложил украинским властям отказаться от южных областей в пользу России, если они хотят снести памятник Екатерине II в Одессе, передает ria.ru
"Цену мы можем дать хорошую: рубль, а может, даже пять. Ведь там все нужно будет восстановить и привести в порядок. Это похоже на покупку обанкротившихся предприятий, когда мы берем на себя все долги и расходы", — сказал журналист.
Он добавил, что не нужно ограничиваться Одессой, можно купить сразу все территории до Приднестровья. Соловьев уточнил, что в истории уже был такой прецедент.
"В 1686 году Россия приобрела Киев у Речи Посполитой — на эту тему даже есть политические анекдоты", — сказал телеведущий.
По мнению журналиста, скинуться на покупку южных регионов Украины готовы не только бизнесмены, но и русский народ.
"Выкупить из нацистского рабства братский народ и земли — отличная идея. Только хотелось бы получателю посмотреть в глаза. Боюсь, с этими деньгами он далеко не уйдет", — продолжил он.
Ранее в Одессе прошла акция протеста с требованием снести памятник российской императрице Екатерине II. Участники настаивали на незаконности установки монумента. Представительница инициативы "Деколонизация Украины" Анастасия Рыжкович заявила, что снос памятника "поможет городу избавиться от российского влияния".