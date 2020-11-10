Решение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе стало капитуляцией Армении, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
По его словам, Баку мог решить карабахский конфликт военным путем, но решил сделать это политическим, при этом добившись своих целей, передает iz.ru
«Можно сказать, что мы подписали максимально выгодный нам документ, Пашинян его подписал. Другого пути не было. По сути, признание поражения — это капитуляция в войне», — заявил Алиев в обращении к нации 10 ноября.
Алиев отметил, что очень рад тому, что в многолетнем конфликте Армении и Азербайджана наконец поставлена точка. По его мнению, заключенное соглашение приведет к долгосрочному миру и прекращению кровопролития.
При этом азербайджанский лидер отметил особую роль России в урегулировании и выразил надежду на то, что Москва поможет наладить отношения Еревана и Баку.
Премьер Армении Никол Пашинян ранее отметил, что решение было очень тяжелым и для него, и для армянского народа. Однако, по его словам, иного выхода не было. Пашинян заверил, что армия страны сражалась «против террористов, второй армии НАТО (Турции) и армии Азербайджана».