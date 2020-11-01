Владимир Плахотнюк, который с августа 2020 года находится в Турции, получил турецкое гражданство. Об этом сообщает новостной информационный портал noi.md. Сменил ли Плахотнюк при этом имя и фамилию, неизвестно.
Очевидно, гражданство получено по программе "Гражданство в обмен на инвестиции", по которой в 2018 году порог существенно снижен, передает noi.md
Для получения турецкого гражданства теперь достаточно купить недвижимость в Турции на сумму 250,0 тысяч долларов. Турецкое законодательство запрещает выдачу собственных граждан иностранным государствам, поэтому, вряд ли, удастся молдавским правоохранительным органам его заполучить.
Известно, что Плахотнюк, будучи у власти в Молдове несколько раз встречался с Президентом Турции Эрдоганом и оказывал ему определенные услуги. В частности, Плахотнюк в марте 2018 года по запросу Турции арестовал директора лицея Orizont и несколько учителей, имеющих турецкое гражданство и экстрадировал их в Турцию.