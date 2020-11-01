Dnestr.TV

 
0

Плахотнюк получил гражданство Турции

Плахотнюк получил гражданство Турции

Владимир Плахотнюк, который с августа 2020 года находится в Турции, получил турецкое гражданство. Об этом сообщает новостной информационный портал noi.md. Сменил ли Плахотнюк при этом имя и фамилию, неизвестно.

Очевидно, гражданство получено по программе "Гражданство в обмен на инвестиции", по которой в 2018 году порог существенно снижен, передает noi.md

Для получения турецкого гражданства теперь достаточно купить недвижимость в Турции на сумму 250,0 тысяч долларов. Турецкое законодательство запрещает выдачу собственных граждан иностранным государствам, поэтому, вряд ли, удастся молдавским правоохранительным органам его заполучить.

Известно, что Плахотнюк, будучи у власти в Молдове несколько раз встречался с Президентом Турции Эрдоганом и оказывал ему определенные услуги. В частности, Плахотнюк в марте 2018 года по запросу Турции арестовал директора лицея Orizont и несколько учителей, имеющих турецкое гражданство и экстрадировал их в Турцию.

noi.md
  • Сегодня, 08:04
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • За нарушение обязательств по виньетке введены админсанк ...
  • Молдова перед выбором. Где будут голосовать жители Прид ...
  • Днестровск официально утратил статус «города»
  • С 1 января 2021 года меняется условие освобождения от у ...
  • Президентом ПМР инициированы дополнительные карантинные ...
  • Молдова перед выбором
  • Группа DoReDoS посвятила Молдове песню (ВИДЕО)
  • Молдова перед выбором. Что важно знать жителям Приднест ...
  • No comment. В Бендерах снова провал
  • В COVID госпитале "Спартак" четыре пациента устроили ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • За нарушение обязательств по виньетке введены админсанк ...
  • Молдова перед выбором. Где будут голосовать жители Прид ...
  • Днестровск официально утратил статус «города»
  • С 1 января 2021 года меняется условие освобождения от у ...
  • Президентом ПМР инициированы дополнительные карантинные ...
  • Молдова перед выбором
  • Группа DoReDoS посвятила Молдове песню (ВИДЕО)
  • Молдова перед выбором. Что важно знать жителям Приднест ...
  • No comment. В Бендерах снова провал
  • В COVID госпитале "Спартак" четыре пациента устроили ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна