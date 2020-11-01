Главный финансовый документ республики и доходно-расходная часть Единого государственного фонда социального страхования на следующий год – на пути к финальной версии. Пока их наполнение – взгляд Правительства, подкрепленный расчетами о развитии приднестровской экономики в 2021-м, потребностями всех сфер жизни общества, анализом предыдущих финансовых периодов. Проект госбюджета, как и бюджета ЕГФСС, члены Правительства приняли на своем заседании 22 октября. Далее обе инициативы направили на рассмотрение в Верховный Совет, сообщается на сайте Правительства.
Впереди – дискуссии исполнительной и законодательной ветвей власти, а также других участников бюджетного процесса по поводу того, что можно и нужно улучшить в первоначальных наработках. Одна из них прошла сегодня в онлайн-формате. Первый Вице-премьер – министр финансов Татьяна Кирова пригласила к диалогу депутатов Верховного Совета, чтобы разложить для них правительственные предложения по распределению государственных средств на предстоящие 12 месяцев.
Ситуация с экономикой и финансами, если не произойдет региональных и общемировых потрясений (подобных COVID-19 и его влиянию на глобальную торговлю), в будущем году будет лучше «кризисного» 2020-го и примерно на уровне 2019-го.
Если говорить о разбивке по направлениям, то доминирует социальное. В приоритете – затраты на зарплаты, пенсии, пособия, компенсации, питание, медикаменты. Это переходящие из года в год обязательства. При этом стоит выделить, что государство намерено в 2021-м увеличить доходы бюджетников и пенсионеров. Общая сумма на реализацию этого плана – 160 млн руб. Кого коснется повышение, в каком проценте и с какого числа, зависит от ситуации с распространением коронавируса и экономических условий.
На еще ряд важных статей зарезервированы большие суммы, нежели в этом году. Речь идет о содержании детских домов и интернатов, программах минздрава по совершенствованию онкологической помощи, предупреждению и лечению туберкулеза, ВИЧ / СПИД-инфекций, вирусных гепатитов, лечении граждан за пределами ПМР, оплате МРТ, зубопротезировании льготных групп приднестровцев, компенсациях по сгоревшим советским вкладам (акцент – на ветеранах Великой Отечественной, их вдовах и детях).
Продолжат свое действие программы по приобретению жилья для детей-сирот и возмещению энергопоставщикам межтарифной разницы за население. На закрытие гандикапа между реальной стоимостью света, тепла, воды, газа и той, что платят люди, предусмотрено 145 млн руб. Кроме того, государство резервирует деньги на частичное погашение своих долгов перед жилищно-управляющими и ресурсоснабжающими компаниями за льготы для наиболее уязвимых категорий населения и оказываемые услуги.
«Это позволит организациям ЖКХ функционировать за пределами зоны риска при обслуживании граждан и предприятий», – заявила Татьяна Кирова.
После социального блока глава минфина перешла к элементам бюджета развития. Здесь имеются в виду предполагаемые целевые фонды, создаваемые внутри госказны для решения общественных и экономических проблем.
Самый объемный – в размере 212 млн руб. – Фонд капвложений. В нем 160 млн руб. планируют потратить на ремонт и строительство школ, детсадов, городских и районных больниц, поликлиник, сельских медпунктов. Остальная доля сохраняется для приобретения медицинского оборудования. Важно, что общая сумма фонда значительно ниже, чем закладывалось ранее.
Наполнение Дорожного фонда тоже уменьшено. Его средства пойдут на обслуживание и восстановление республиканских, муниципальных автодорог, приведение в порядок тротуаров, внутренних дворов дошкольных, школьных и коррекционных учреждений. Уделят внимание и ремонту мостов.
Татьяна Кирова обозначила: урезанные суммы в Фонде капвложений и Дорфонде входят в 160 млн руб., которые хотят направить на рост зарплат и пенсий.
В 2021-м должен заработать Фонд поддержки молодых семей. В этом году его запуск сбила пандемия коронавируса – средства пришлось изъять на финансирование мер по борьбе с опасным вирусом. Напомним, что фонд будет функционировать на основе закона «О государственной поддержке молодых семей по приобретению жилья». Суть проекта в том, что молодая семья будет брать ипотечный кредит, а государство поможет его погасить через выдачу из бюджета субсидии в размере от 10 до 14 тысяч долларов. Ее размер зависит от числа детей в семье. Условия участия в программе указаны в законе.
Может появиться в республике и новый источник – это Фонд развития сельского хозяйства и мелиорации. Кроме восстановления насосных станций, в его структуре перетекшие из Фонда поддержки предпринимательства меры по стимулированию фермеров, производящих молоко (дотации в 1 руб. за каждый литр) и расширяющих молочное стадо (софинансирование затрат на покупку нетелей). Что касается Фонда поддержки предпринимательства, то он по-прежнему будет нацелен на расширение деловой активности.
После доклада Татьяны Кировой парламентарии смогли задать вопросы. Законодатели, к примеру, интересовались, почему в Фонде капвложений так мало социальных объектов с их округов и что предпринимает министерство здравоохранения для притока дефицитных медиков. Пояснения и ответы дали как руководитель минфина, так и главы профильных ведомств.
«Благодарю Вас, Татьяна Петровна (ред. – Кирова), и министров за ту информацию, что мы получили, за ответы на вопросы. И надеемся на то, что мы вместе успешно примем бюджет на 2021 год», – отметил заместитель Председателя Верховного Совета Михаил Бурла.
«Спасибо большое всем депутатам за участие. Еще раз хочу выразить готовность на любом этапе рассмотрения вами проекта бюджета на будущий год при необходимости организовывать рабочие встречи. Задавайте вопросы, мы готовы делиться пояснениями, ответами, чтобы вместе конструктивно и оперативно отработать главный финансовый документ», – заключила Татьяна Кирова. gov-pmr.org