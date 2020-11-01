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Десятый самолет с российскими миротворцами вылетел в Нагорный Карабах

Десятый самолет с российскими миротворцами вылетел в Нагорный Карабах

Десятый самолет Ил-76, на борту которого находятся российские миротворцы, отправился из Ульяновска в Нагорный Карабах. Об этом во вторник сообщило Министерство обороны РФ.

"Десятый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации с российскими миротворцами на борту вылетел с аэродрома Ульяновск-Восточный, - говорится в сообщении. - На борту воздушного судна личный состав миротворческого соединения, материальные средства и бронетранспортеры", пишет ТАСС.

В Минобороны напомнили, что всего для развертывания миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта будут переброшены 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и спецтехники.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как, в частности, сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.

По данным Минобороны РФ, основу контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. Как уточнили в ведомстве, для контроля за соблюдением договоренностей о прекращении военных действий российские наблюдательные посты будут выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией будет располагаться в районе Степанакерта.

tass.ru

  • Сегодня, 08:21
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