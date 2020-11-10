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Стал известен самый популярный в мире смартфон

Стал известен самый популярный в мире смартфон

Самым продаваемым в мире смартфоном по итогам третьего квартала 2020 года стал iPhone 11. Данные подготовили аналитики компании Canalys.

Apple удалось занять первое и второе место в рейтинге популярных смартфонов — iPhone 11 (16 миллионов штук) и iPhone SE 2020 (10 миллионов). Третье место получил Samsung Galaxy A21s, которого продали чуть меньше 10 миллионов штук. Оставшиеся семь мест поделили между собой гаджеты от Samsung и Xiaomi, передает ria.ru

А вот первым по общим продажам в мире стал Samsung, который смог отгрузить за третий квартал более 80 миллионов трубок. Второе место оказалось у Huawei с 51,7 миллионами смартфонов, а на третье вырвалась Xiaomi, обойдя Apple.

Во всем мире в третьем квартале 2020 года продано 348 миллионов смартфонов, что на 1 процент меньше, чем за тот же период в 2019 года.

ria.ru
  • Сегодня, 19:36
  • DTV
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