Речь идет об ул. Советской, где вдоль дороги раскинулся «блошиный рынок». Продавать бывшие в употреблении товары горожане теперь смогут на рынках города, в специально отведенных местах, сообщает Бендерское телевидение.
«Блошиный рынок», он же – место продажи вещей б/у, располагался по ул. Советской, в самом центре Бендер. И у такой торговли две стороны – этика и законность. Постоянные возмущения жителей соседних: грязь, мусор и шум каждые в выходные.
«В соответствии с действующим законодательством ПМР реализация товаров возможна только на рынках, в торговых точках и в магазинах. Исключение составляют только товары сельхозназначения. Это особая группа товаров, и на них там есть особые специальные правила. Товары б/у попадают под общие правила. То есть они могут реализовываться тоже только в рамках рынка либо торгового центра. Поэтому однозначно будет принято решение о том, что гражданам будут предоставлены торговые места на рынках города», – сказала первый заместитель главы государственной администрации г. Бендеры по экономическим и правовым вопросам Людмила Шеленкова.
Торговля шла по субботам и воскресеньям. Продавцы, в основном это пенсионеры, раскладывали вещи прямо на земле – на клеенке или старых покрывалах. Потрепанные книги, старые детские игрушки, поношенная обувь и старомодная одежда. Таким нехитрым товаром Евгения Спыну торгует уже много лет. Говорит, жизнь заставила.
«Я не только на пенсии, я – инвалид столько лет. У меня пенсия маленькая, и поэтому, Вы знаете, только инсулин получаю бесплатно, а таблетки мы сами покупаем. Я продаю то, что у меня есть. У меня нового ничего нету. То, что в квартире не надо мне уже. Мне никто не помогает, потому что у моих детей есть дети маленькие», – сказала корреспонденту БТВ пенсионерка Евгения Спыну.
Причины, по которым люди преклонного возраста шли торговать, – разные. Как и семейная ситуация. Да и уровень пенсии у всех тоже разнится. Специалисты Госадминистрации провели анкетирование.
«Есть те, которые получают пенсию в российских рублях и не являются одиноко проживающими, то есть они не имеют такой острой необходимости в получении дополнительного заработка. Есть торгующие, которые получают пенсию в рублях ПМР, есть даже такие лица, которые получают пенсию ниже 1000 рублей. Ну для такой категории будут, конечно, рассмотрены места для торговли товаров б/у. Также будет рассмотрен вариант предоставления материальной помощи Госадминистрацией наиболее нуждающимся категориям», – сказала начальник отдела информационного обеспечения предпринимательской деятельности Госадминистрации города Бендеры Екатерина Козаченко.
К слову, первая торговая площадка уже работает. На оптовом рынке оборудовали более 30 мест для торговли в выходные дни. Товар теперь не на земле. Арендная плата вполне приемлемая. Такие же места оборудовали на рынке микрорайона Ленинский.
«Думали, переживали, потому что есть такое понятие, как социально незащищенные слои населения, которые, возможно, выживают на последнее. Но очень трудно в сегодняшних условиях организовать благотворительно. Это несет большие затраты. Поэтому мы рассчитали, пошли на все условия, что тариф будет 4 рубля за одно торговое место, которое 2 метра шириной. Тариф на Ленинском составляет 2 рубля на 2 метра. Приходите, все условия у нас есть», – сказала заведующая рынками предприятия «Бендерырынокторг» Инна Шайдурова.
Учтены и карантинные требования. На прежнем месте торговли соблюдать их было бы проблематично. Да и сами продавцы-пенсионеры – в зоне риска заболеваемости Ковид.
«В сегодняшних реалиях пандемии мы постарались создать максимальные условия для обеспечения всех требований Оперативного штаба. Обратите внимание, что места у нас торговые размещены так, чтобы соблюдался дистанционный режим. У нас на входе соблюдается масочный режим, термометрия проводится. На территории рынка созданы все условия для осуществления санитарно-гигиенических мероприятий. То есть у нас есть туалет, доступ к воде.Емкости с дезинфицирующим раствором здесь тоже есть. После окончания торговли сотрудники рынка убирают и дезинфицируют территорию», – сказала санитарный врач предприятия «Бендерырынокторг» Наталья Капинус.
Такие же торговые места оборудуют и на других городских рынках – вещевом, Борисовском и на мини-рынке микрорайона Солнечный.