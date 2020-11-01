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В Молдове определена категория больных, которым будут бесплатно выдавать лекарства

В Молдове определена категория больных, которым будут бесплатно выдавать лекарства

Молдавское государство будет компенсировать лекарства для больных бронхитом.

Пациенты с острым бронхитом будут получать компенсируемые на 100% медикаменты для детей и на 70% для взрослых. Министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну сообщила о расширении списка медикаментов для лечения приоритетных заболеваний в контексте роста числа пациентов с острыми респираторными заболеваниями, которые лечатся на дому и эпидемиологической ситуацией с COVID-19, сообщает kp.md.

Также лица, страдающие остеоартрозом, будут получать два вида компенсируемых медикаментов - ”Aceclofenacum” i ”Diclofenacum”.

Больные сахарным диабетом будет обеспечены инсулином в виде картриджа, что упрощает его применение.

Изменения вступают в силу с момента публикации в «Monitorul Oficial».
kp.md
  • Сегодня, 19:47
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