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В народные депутаты горрайсоветов народных депутатов зарегистрировано 454 кандидата

В народные депутаты горрайсоветов народных депутатов зарегистрировано 454 кандидата

Завершилась регистрация кандидатов по выборам депутатов Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики VII созыва, народных депутатов местных Советов народных депутатов и председателей Советов – глав администраций сёл, посёлков, которые состоятся 29 ноября 2020 года.

За период избирательной кампании в народные депутаты местных Советов народных депутатов и председатели Советов – главы администраций сёл, посёлков выдвинулось 513 кандидатов. 31 гражданин утратил статус кандидата на основании письменного заявления о снятии своей кандидатуры. Отказано в регистрации 16 кандидатам. 12 кандидатов не предоставили в территориальные избирательные комиссии подписные листы и не были зарегистрированы, сообщается на сайте ЦИК ПМР.

По состоянию на 10 ноября 2020 года всего зарегистрировано 454 кандидата. Из них 183 претендуют на выборную должность председателя Совета – главы администрации села, посёлка.

cikpmr.com
  • Сегодня, 19:50
  • DTV
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