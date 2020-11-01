Чешская разведка предупредила об угрозе третьей мировой войны. В отчёте за 2019 год говорится, что в мире возможен глобальный конфликт и сейчас он находится на первом этапе развития. Об этом сообщает газета "Лидове новины".
"Если мы не сможем оценить последствия наших собственных действий, неправильная инструкция или команда могут — из-за взаимосвязанности современного мира — инициировать процессы, ведущие к взаимному разрушению" — сказано в документе, передает life.ru
Чешская разведка отмечает, что соперничество сверхдержав происходит между США, Россией и Китаем. И это, по мнению экспертов, имеет печальные последствия для других и приводит к противоречиям между близкими союзниками.
В документе также отмечается падение значимости международного права. Мирный диалог как способ решения возникающих противоречий отсутствует, а определённость мирового порядка поставлена под сомнение. Кроме того, росту напряжённости способствует манипулирование общественным сознанием.
Разведка выделяет две опасные зоны, в которых может разгореться конфликт. Это киберпространство и воздух. За последнее время увеличилось количество хакерских атак, лёгкими целями стали мобильные телефоны и искусственный интеллект. С развитием облачных технологий исчез "периметр безопасности" в IT-технологиях и возросла вероятность кражи целых серверов.
В воздухе опасность исходит от беспилотников, которые незаконно приобретаются для террористических атак. Их трудно обнаружить и практически невозможно защититься, ведь уничтожение аппаратов грозит нанесением ущерба гражданскому населению. life.ru