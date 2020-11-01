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Байден заявил о готовности работать по Украине

Байден заявил о готовности работать по Украине

Американский демократ, вероятно, следующий глава Белого дома, обсудил Украину с французским и британским лидерами.

Кандидат в президенты США, который, предварительно, выиграл выборы, Джозеф Байден провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, в ходе которых поднимался вопрос войны на востоке Украины. Об этом во вторник, 10 ноября, сообщает korrespondent.net ссылаясь на телеканал CBS News.

Отмечается, что в беседе с французским лидером Байден "проявил свою заинтересованность в активизации двусторонних и трансатлантических связей, в том числе через НАТО и Европейский Союз", а также "выразил готовность работать вместе над глобальными проблемами, включая безопасность и развитие в Африке, конфликты в Украине и Сирии, ядерную программу Ирана".

Во время разговора с Джонсоном демократ коснулся таких вопросов, как "сдерживание пандемии коронавируса и обеспечение глобальной безопасности в области здравоохранения; обеспечение устойчивого экономического восстановления; борьба с изменениями климата; укрепление демократии и совместная работа по Западным Балканам и Украине".

Ранее сообщалось, что украинские власти закрыли дело в отношении Байдена, которое было возбуждено по заявлению бывшего генпрокурора Виктора Шокина. Соответственное постановление Нацполиции датировано 23 сентября текущего года.

При этом Шокин заявил, что уголовное производство против американского демократа велось незаконно, в связи с чем он собирается оспорить его в суде.
korrespondent.net
  • Сегодня, 07:05
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