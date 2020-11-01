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Путин назвал недопустимым вмешательство извне в дела Белоруссии, Киргизии и Молдавии

Путин назвал недопустимым вмешательство извне в дела Белоруссии, Киргизии и Молдавии

Попытки навязать Белоруссии, Киргизии или Молдове извне те или иные решения недопустимы, эти страны должны иметь возможность самостоятельно разобраться в ситуации.

Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин, выступая во вторник на саммите ШОС в режиме видеоконференции, передает tass.ru

"Считаем недопустимым, чтобы кто-либо извне навязывал белорусскому народу те или иные решения", - сказал российский лидер, добавив, что "нужно позволить белорусам самим спокойно во всем разобраться и предпринять необходимые шаги".

"То же самое в полной мере относится и к недавним событиям в Киргизии, и к разворачивающейся внутриполитической борьбе в Молдове", - подчеркнул Путин.

Говоря о Белоруссии, являющейся наблюдателем в ШОС, президент РФ отметил, что эта страна оказалась под "ударом внешних сил". "После прошедших в стране президентских выборов наши белорусские друзья испытывают беспрецедентное давление, противостоят санкциям и провокациям, развязанной против них информационной и пропагандистской войне", - сказал глава российского государства.

Он в целом назвал неприкрытым вызовом общей безопасности "участившиеся попытки прямого вмешательства извне во внутренние дела государств, участвующих в деятельности ШОС". "Речь идет о грубом нарушении суверенитета, стремлении внести раскол в общество, изменить вектор развития государства, разорвать веками складывающиеся и уже сложившиеся политические, экономические и гуманитарные связи", - сказал Путин.

tass.ru
  • Сегодня, 07:07
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