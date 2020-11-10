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Глава МИД Украины посетит с визитом Молдову

Глава МИД Украины посетит с визитом Молдову

Министр иностранных дел и европейской интеграции в РМ Аурелиу Чокой провел 10 ноября телефонный разговор со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Глава украинской дипломатии поздравил молдавского коллегу с возвращением на пост министра иностранных дел, передает moldpres.md

Аурелиу Чокой и Дмитрий Кулеба рассмотрели текущие вопросы двусторонней повестки дня и коснулись действий, запланированных на ближайший период, в том числе с точки зрения активизации сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах.

Главы дипломатии двух стран отметили необходимость открытого обсуждения всего спектра двусторонних вопросов молдавско-украинской повестки дня.

Официальные лица также отметили эффективное взаимодействие внешнеполитических ведомств Молдовы и Украины, а также другие вопросы региональной и международной повестки дня.

Аурелиу Чокой пригласил своего коллегу посетить Кишинев с официальным визитом, приглашение было принято украинским министром, детали визита должны быть согласованы по дипломатическим каналам.

moldpres.md
  • Сегодня, 07:20
  • DTV
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