Министр иностранных дел и европейской интеграции в РМ Аурелиу Чокой провел 10 ноября телефонный разговор со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
Глава украинской дипломатии поздравил молдавского коллегу с возвращением на пост министра иностранных дел, передает moldpres.md
Аурелиу Чокой и Дмитрий Кулеба рассмотрели текущие вопросы двусторонней повестки дня и коснулись действий, запланированных на ближайший период, в том числе с точки зрения активизации сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах.
Главы дипломатии двух стран отметили необходимость открытого обсуждения всего спектра двусторонних вопросов молдавско-украинской повестки дня.
Официальные лица также отметили эффективное взаимодействие внешнеполитических ведомств Молдовы и Украины, а также другие вопросы региональной и международной повестки дня.
Аурелиу Чокой пригласил своего коллегу посетить Кишинев с официальным визитом, приглашение было принято украинским министром, детали визита должны быть согласованы по дипломатическим каналам.