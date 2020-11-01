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Минздрав разработал памятку для беременных женщин с указанием бесплатных видов анализов и диагностики

Минздрав разработал памятку для беременных женщин с указанием бесплатных видов анализов и диагностики

Министерство здравоохранения при содействии Общеприднестровского народного форума составило памятку для беременных женщин. Она содержит информацию обо всем, что нужно знать будущим мамам. В том числе указаны виды анализов и диагностики, положенные бесплатно. Получить памятки представительницы прекрасного пола, ожидающие ребенка, смогут в поликлиниках. Скоро они поступят туда, сообщается на сайте Правительства.

Александр Мартынов призвал ОНФ проконтролировать наличие в поликлинической сети республики информационных стендов. Они должны сообщать населению, какую медпомощь можно получить безвозмездно.

Непростая ситуация в Приднестровье с детской медициной. Основная сложность сегодня – нехватка узких специалистов в государственных лечебно-профилактических учреждениях. А если они есть, то, как правило, принимают платно в частных клиниках. Соответственно, родителям приходится тратить личные средства, чтобы попасть к нужному доктору. Так быть не должно, и государство обязано найти способ помочь семьям с детьми, полагает Глава Правительства.

«По Конституции государство должно обеспечить право на бесплатное медобслуживание. Неважно, где находится невролог, педиатр, эндокринолог и так далее. Важно то, чтобы гражданин мог обратиться по показаниям или по направлению педиатра, если речь идет о ребенке, и получить нужную услугу на бесплатной основе. Гражданину все равно, как государство будет платить за медпомощь – по смете государственного медучреждения или как платную услугу коммерческой клинике», – заявил Премьер.

В настоящее время минздрав уже сформировал перечень дефицитных детских врачей и направил запросы в частные медцентры, чтобы получить от них статистику обращений к узким специалистам за весь прошлый год и часть нынешнего. После ведомство, отвечающее за охрану общественного здоровья, представит конкретные предложения по решению проблемы. Срок – до конца ноября. Участие в работе принимает и ОНФ в лице руководителя исполкома организации Сергея Шерстюка. Именно он указал на перебои с доступностью медпомощи детям в государственных медицинских организациях.

gov-pmr.org
  • Сегодня, 10:48
  • DTV
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