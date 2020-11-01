Подъем цен на нефть продолжается, несмотря на то что заболеваемость коронавирусом по-прежнему растет, как в Европе, так и в США.
Мировые цены на нефть эталонных марок продолжают рост на новостях о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена на президентских выборах в США и информации об успехе испытаний вакцины от COVID-19 американской компании Pfizer Inc. и немецкой BioNTech. Об этом свидетельствуют данные торгов в среду, 11 ноября.
Так, январьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $1,09 (2,50%) – до $44,70 за баррель. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $1,21 (2,9%), сообщает korrespondent.net.
Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась на $1,05 (2,54%) – до $42,41 за баррель.
Спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $2,29 в пользу Brent.
Подъем цен на нефть продолжается, несмотря на то что заболеваемость коронавирусом по-прежнему растет, как в Европе, так и в США, и вводятся новые ограничительные меры.
"Головокружительный рост интереса к риску в последние пару дней связан с надеждами на будущее, но не с нынешней реальностью, в которой ситуация с коронавирусом ухудшается по обе стороны Атлантики", – цитирует Bloomberg основательницу Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари. korrespondent.net