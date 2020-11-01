Dnestr.TV

 
0

За кражу автомобильных номеров без корыстного умысла могут смягчить ответственность

За кражу автомобильных номеров без корыстного умысла могут смягчить ответственность

С 2014 года в республике предусмотрена уголовная ответственность за кражу автомобильных номерных знаков. Верховный Совет совершенствовал несколько лет назад нормы закона из-за роста числа таких правонарушений. Для тех, кто вымогал крупные суммы за возврат номеров автомобиля, предусмотрели меры наказания. Это штраф от 500 до 1500 РУ МЗП или обязательные работы от 160 до 200 часов. Более жесткая – уголовная ответственность: исправительные работы или лишение свободы на срок до 1 года, сообщается на сайте ВС ПМР.

Депутаты Верховного Совета рассмотрели сегодня на пленарном онлайн-заседании предложение смягчить наказание для нарушителей, преступающих закон, например, из зависти или мести. Соответствующий законопроект направил прокурор республики. Автор поправок предложил ввести не уголовную, а административную ответственность за кражу автомобильных номерных знаков не с корыстной целью (вымогательства денег) и не для того, чтобы совершить тяжкое или особо тяжкое преступление.

Парламент принял законопроект в первом чтении. Ко второму профильный комитет по законодательству проработает суммы административных штрафов.
vspmr.org
  • Сегодня, 20:47
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • За нарушение обязательств по виньетке введены админсанк ...
  • Молдова перед выбором. Где будут голосовать жители Прид ...
  • Днестровск официально утратил статус «города»
  • С 1 января 2021 года меняется условие освобождения от у ...
  • Президентом ПМР инициированы дополнительные карантинные ...
  • Молдова перед выбором
  • Группа DoReDoS посвятила Молдове песню (ВИДЕО)
  • Молдова перед выбором. Что важно знать жителям Приднест ...
  • No comment. В Бендерах снова провал
  • В COVID госпитале "Спартак" четыре пациента устроили ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • За нарушение обязательств по виньетке введены админсанк ...
  • Молдова перед выбором. Где будут голосовать жители Прид ...
  • Днестровск официально утратил статус «города»
  • С 1 января 2021 года меняется условие освобождения от у ...
  • Президентом ПМР инициированы дополнительные карантинные ...
  • Молдова перед выбором
  • Группа DoReDoS посвятила Молдове песню (ВИДЕО)
  • Молдова перед выбором. Что важно знать жителям Приднест ...
  • No comment. В Бендерах снова провал
  • В COVID госпитале "Спартак" четыре пациента устроили ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна