С 2014 года в республике предусмотрена уголовная ответственность за кражу автомобильных номерных знаков. Верховный Совет совершенствовал несколько лет назад нормы закона из-за роста числа таких правонарушений. Для тех, кто вымогал крупные суммы за возврат номеров автомобиля, предусмотрели меры наказания. Это штраф от 500 до 1500 РУ МЗП или обязательные работы от 160 до 200 часов. Более жесткая – уголовная ответственность: исправительные работы или лишение свободы на срок до 1 года, сообщается на сайте ВС ПМР.
Депутаты Верховного Совета рассмотрели сегодня на пленарном онлайн-заседании предложение смягчить наказание для нарушителей, преступающих закон, например, из зависти или мести. Соответствующий законопроект направил прокурор республики. Автор поправок предложил ввести не уголовную, а административную ответственность за кражу автомобильных номерных знаков не с корыстной целью (вымогательства денег) и не для того, чтобы совершить тяжкое или особо тяжкое преступление.
Парламент принял законопроект в первом чтении. Ко второму профильный комитет по законодательству проработает суммы административных штрафов. vspmr.org